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Deprem fırsatçılarına af yok: Ticaret Bakanlığı cezayı kesti

Deprem fırsatçılarına af yok: Ticaret Bakanlığı cezayı kesti

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:2225/04/2025, Friday
G: 25/04/2025, Friday
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanlığı'ndan deprem fırsatçılarına milyonlarca liralık ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan deprem fırsatçılarına milyonlarca liralık ceza

Ticaret Bakanlığı, İstanbul’daki deprem sonrasında emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler hakkında toplam 14 milyon 500 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da yaşanan şiddetli depremler sonrası satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan fırsatçılara idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında, aynı gün içinde satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapan kişiler Ticaret Bakanlığımızca tespit edilmiş ve vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250.000 TL olmak üzere toplam 14.500.000 TL idari para cezası uygulanmıştır.


Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir.





#Ticaret Bakanlığı
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