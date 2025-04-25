Çadır fiyatı yüzde 100 arttı: Afet fırsatçıları

İstanbul’da Silivri merkezli yaşanan 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrasında e-ticaret sitelerinde alışveriş trafiği dikkat çekici şekilde arttı. Vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamak ve acil durumlara hazırlıklı olmak adına online platformlara yöneldi. Market ve mağazalarda yoğunluk yaşanırken, aynı hareketlilik e-ticaret sitelerinde de gözlemlendi. Özellikle çadır, taşınabilir batarya, deprem çantası, ilk yardım seti, termal battaniye ve ilk yardım seti gibi ürünlere talep katlandı.





KRİTİK ÜRÜNLER LİSTEBAŞI

E-ticaret platformlarından Hepsiburada’nın verilerine göre, 23-24 Nisan tarihlerinde deprem çantası, çadır, powerbank ve termos gibi afet durumlarında kritik öneme sahip ürünler en çok arananlar arasında yer aldı. Bu dönemde deprem çantası, en çok aratılan ikinci ürün oldu. Çadır siparişleri 5,5 kat artarken, uyku tulumu siparişlerinde ise bir önceki güne göre 2,5 katlık bir yükseliş görüldü.





ALIŞVERİŞİ NEREDEN YAPTIĞINIZA DİKKAT EDİN

PttAVM CEO'su ve E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yaşanan deprem sonrasında batarya, çadır, deprem çantası ve konserve gibi ürünlere yönelik talebin önemli ölçüde arttığını vurguladı. 6,2 şiddetindeki sarsıntının ardından belli bir süre erişim sorunları yaşandığını ve site trafiğinde kesilmeler yaşandığını söyleyen Çevikoğlu, “Akşam saatlerinde site trafiği normale döndü. Deprem sonrasında biz de fahiş fiyatı önlemek adına bir komite kurduk. Vatandaşlar alışverişi nereden yaptığına dikkat etmeli. Güvenli ürün damgasını sorgulamalı” şeklinde konuştu.





DEPREM ÇANTASI ARAMALARI ZİRVEDE

Google Trends verilerine göre, arka arkaya depremlerin yaşandığı 23 Nisan 2025 tarihinde ‘deprem çantası’ ve ‘acil durum malzemeleri’ gibi anahtar kelimelerin arama hacmi zirveye ulaştı. 24 saat içerisinde Google’dan 20 bini aşkın deprem çantası araması gerçekleştirildi. Vatandaşların bilinçli alışveriş yapması gerektiğini dile getiren uzmanlar, deprem çantalarının planlı ve dengeli şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekti.





UÇAK BİLETİNE TAVAN FİYAT

Yaşanan depremin ardından uçak biletlerine gün içerisinde yüzde bine varan zamların gelmesi de dikkat çekti. Deprem öncesinde 800 ila 1.000 lira arasında olan İstanbul-Ankara uçak biletlerinin fiyatı 8 bin 859 liraya kadar yükseldi. Türk Hava Yolları, Pegasus ve AJet İstanbul depreminin ardından İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerinde tavan fiyat belirledi. İlk gün tavan fiyat 1.750 lira oldu. Son olarak THY dün rakamı 2.850 liraya yükseltti.





FİYATLARI ŞİŞİRDİLER

Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası fırsatçılar da harekete geçti. Deprem sonrası vatandaşların sıklıkla kullandığı çadır, fener, acil yardım uygulamaları dahil pek çok ürünün fiyatına zam geldi. E-ticaret üzerinden doğal afeti fırsat bilen satıcılar çadırlara bir günde 500 lira ila 5 bin lira arasında zam yaptı. Depremde ilk akla gelen ilk yardım setleri ve el fenerleri de zamlardan etkilenen ürünler arasında yer aldı. İlk yardım setlerinde yapılan zam yüzde 100’ü buldu. En çok sorgulanan ürünler arasında yer alan ve 22 nisan günü 219 liraya satılan deprem çantası, depremin ardından 389,5 liraya satışa sunuldu.



