UMKE depremden etkilenenler için millet bahçelerinde çadır kurdu

Depremin hemen ardından harekete geçen UMKE ekipleri, depremden etkilenen vatandaşlara hızlı müdahale için Sultangazi, Esenler 15 Temmuz ve Çekmeköy Millet Bahçelerinde acil müdahale alanları oluşturdu.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı ve İstanbul UMKE Sorumlusu Samet Kılıç, depremin ardından ekiplerin sahaya inerek, taramalara başladığını, herhangi bir enkaz veya göçük olup olmadığını tespit ettiklerini söyledi.