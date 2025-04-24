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UMKE depremden etkilenenler için millet bahçelerinde çadır kurdu

UMKE depremden etkilenenler için millet bahçelerinde çadır kurdu

16:4724/04/2025, Perşembe
AA
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Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)
Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'daki 3 millet bahçesinde acil müdahale ünitesi çadırları kurdu.

Depremin hemen ardından harekete geçen UMKE ekipleri, depremden etkilenen vatandaşlara hızlı müdahale için Sultangazi, Esenler 15 Temmuz ve Çekmeköy Millet Bahçelerinde acil müdahale alanları oluşturdu.

Söz konusu millet bahçelerinde 3 acil müdahale çadırı, 2 mobil acil müdahale aracı, 7 UMKE aracı yer alırken, 78 personel görev yaptı.

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Uzmanı ve İstanbul UMKE Sorumlusu Samet Kılıç, depremin ardından ekiplerin sahaya inerek, taramalara başladığını, herhangi bir enkaz veya göçük olup olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Kılıç, taramaların sonucunda herhangi bir enkaza rastlanmadığını, vatandaşların depremin ardından millet bahçelerine gittiğini tespit ettiklerini belirtti.

Üç millet bahçesine 'acil müdahale ünitesi'

Yapılan tespitlerin ardından 3 millet bahçesinde "acil müdahale ünitesi" denilen çadırlar kurduklarını ifade eden Kılıç, çadırlarda acil serviste bulunması gereken tüm ekipmanların mevcut olduğunu anlattı.

Kılıç, depremin ardından yaklaşık 20-25 dakika içerisinde acil müdahale çadırlarını faaliyete geçirdiklerini belirterek,
"İlk müdahalemizi vatandaşlarımıza sağlıyoruz. Tansiyonu, kalp rahatsızlığı ile birçok rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza doktorlarımız ve sağlık personellerimizle hizmet veriyoruz"
diye konuştu.


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