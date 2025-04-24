Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Küçükçekmece'de hasar tespit çalışması yaptı

"İhbarlara istinaden yanımızda getirdiğimiz bina takip cihazımız ve hasar tespit ekiplerimizle beraber öncelikle 2 binamızda herhangi bir kayma olup olmadığı konusunda incelemede bulunduk. Akabinde de hasar tespit ekiplerimiz, binada 22 Nisan ile 23 Nisan arasında herhangi bir fark olup olmadığı, taşıyıcı sistemlerinde en ufak bir çatlak ya da hasar olup olmadığı konusunda faaliyetlerini yürüttüler. Şu anda incelediğimiz 2 binada da herhangi bir hasar görülmüyor. Mevcut sistemde deprem sonrasında herhangi bir hasarın bulunmadığını söyleyebilirim. Bu konuda bütün ekiplerimizle vatandaşlarımızdan gelen ihbarlara yönelik çalışıyoruz. Gelecek ihbarlar doğrultusunda çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz."