Bakan Kurum'dan Belediyelere çağrı: İstanbulu birlikte kurtaralım

Dün depremi alır almaz her afette olduğu gibi her selde yangında olduğu gibi biz de hemen afet bölgesine ilgili tüm arkadaşlarımızla birlikte harekete geçtik, bakanlarımızla birlikte AFAD koordinasyon merkezimize geçerek istişarelerimizi yaptık. Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı mevcut durumla ilgili bilgilendirmeye gayret gösterdik, AFAD koordinasyonunda bu bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Şu an İstanbulumuzun 39 ilçesinde kaymakamlıklarımız nezdinde afet koordinasyon ilçe merkezlerimiz faaliyete geçmiştir. Toplamda 1399 yapı ihbarı aldık, ihbar edilen binaları ekiplerimiz arkadaşlarımız hızlı bir şekilde tedbirlerini almak gerekirse boşaltmak üzere incelemelerini yaptılar.