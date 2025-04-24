Bakan Kurum'dan Belediyelere çağrı: İstanbulu birlikte kurtaralım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 266 artçı deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerlikaya, "AFAD tarafından İstanbul'a 650 personel ve 148 araç görevlendirdik. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız dün gece camilerimizde, 50 vatandaşımız da okul ve yurtlarda barındırıldı. Kızılay 38 belediye ve STK'larımızla ikram çadırı ve ikram aracı 286 araç ve 1508 personel çalıştı. 348 dağıtım noktasında çorba, ekmek, kumanya ve içecek dağıtıldı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da AFAD merkezinde basın toplantısı düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya

Yerlikaya, "AFAD tarafından İstanbul'a 650 personel ve 148 araç görevlendirdik. İstanbul'da barınma talebi olan 51 bin vatandaşımız dün gece camilerimizde, 50 vatandaşımız da okul ve yurtlarda barındırıldı. Kızılay 38 belediye ve STK'larımızla ikram çadırı ve ikram aracı 286 araç ve 1508 personel çalıştı. 348 dağıtım noktasında çorba, ekmek, kumanya ve içecek dağıtıldı" dedi.





İçişleri Bakanı Yerlikaya, vatandaşların riskli binalara girmemesini söyledi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başları;

Dün depremi alır almaz her afette olduğu gibi her selde yangında olduğu gibi biz de hemen afet bölgesine ilgili tüm arkadaşlarımızla birlikte harekete geçtik, bakanlarımızla birlikte AFAD koordinasyon merkezimize geçerek istişarelerimizi yaptık. Şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı mevcut durumla ilgili bilgilendirmeye gayret gösterdik, AFAD koordinasyonunda bu bilgilendirmeler sürekli yapılacak. Şu an İstanbulumuzun 39 ilçesinde kaymakamlıklarımız nezdinde afet koordinasyon ilçe merkezlerimiz faaliyete geçmiştir. Toplamda 1399 yapı ihbarı aldık, ihbar edilen binaları ekiplerimiz arkadaşlarımız hızlı bir şekilde tedbirlerini almak gerekirse boşaltmak üzere incelemelerini yaptılar.





Orta veya ağır hasar söz konusu değil

7 binamız az hasarlı bunun dışında orta hasar ya da ağır hasar söz konusu değil. Fatih'te metruk bir binamız yıkıldı onunla ilgili de hafriyat enkaz çalışmaları inşallah tamamlanmış olacak bugün. Hasar tespit personelimizin de önceliği bu ihbar yerlerine gitmek. Bu manada İstanbulumuzun 39 ilçesinde 963 mahallesinde saha çalışmalarına devam ediyoruz.İstanbul’un artık tek gündemi deprem olmalıdır, İstanbul'daki yapı stoğunun bir saniye bile emin olun kayba tahammülü yoktur. Biz bakanlık olarak 39 ilçemizde 365 ayrı alanda dönüşüm çalışmalarımıza devam ediyoruz.

2012’den bu güne 12 yılda İstanbul özelinde 923 bin bağımsız bölümü dönüşümü gerçekleştirilmiştir.

TOKİ binalarında 1 tane vatandaşımızın burnu bile kanamadı, aynı anlayışla bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda bu süreci yürütüyor olacağız. Şu an 209 bin ev ve işyerimizin dönüşümü devam etmektedir. Daha hızlı daha büyük daha sağlam projeleri, adımları hep birlikte atmak mecburiyetindeyiz. Bu anlayışla yine hatırlayın 2023 Mayıs’ında İstanbullulara İstanbul’un dönüşümü adına tarihi bir kampanyayı müjdelerdi Sayın Cumhurbaşkanımız ‘yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında da 41 bin konutumuzun görüşmeleri yürütülüyor dönüşüm kapsamında 21 bininin de inşası başladı.' dedi.





Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu

'60 kişi tedavi altında'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı son durum değerlendirmesinde; 'Deprem sonrası panik, travma ve kaçış esnasında yaşadıkları yaralanmalarda hastanelerimiz 112 ve hastanelerimize başvurdu. Hali hazırda 60 hastamız bulunmakta, 55’i İstanbul’da 1’i Sakarya’da 2’si Yalova’da ve 2’si Bursa’da olmak üzere hepsinin sağlık durumu iyi. Özellikle vatandaşlarımızdan ricamız böyle panik anlarında bilinçli hareket etmeleri.' dedi.



















