Deprem anında yapılması gerekenler: Hayat kurtaran 20 kritik uyarı

Açıklamada şu uyarılara yer verildi:





Panik yapmayın.





Telefonları sadece acil durumlar için kullanın.





Sabitlenmemiş dolap, raf ve pencere gibi eşyalardan uzak durun.





Güvenli bir yer bulun. Masa altı ya da kanepe gibi koruma sağlayacak eşyaların yanına geçin, çömelin ve “hayat üçgeni” oluşturun.





Başınızı iki elinizin arasına alın veya yastık, kitap gibi koruyucu bir nesneyle koruyun. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda kalın.





Çök–kapan–tutun hareketini uygulayın.





Merdivenlere veya çıkışlara koşmayın.





Balkona çıkmayın, balkon ya da pencerelerden atlamayın.





Asansör kullanmayın.





Kibrit veya çakmak yakmayın, elektrik düğmelerine dokunmayın.





Tekerlekli sandalyedeyseniz tekerlekleri kilitleyin, baş ve boynunuzu koruyun.





Mutfak, laboratuvar gibi alanlardaysanız ocak, fırın gibi cihazları kapatın, dökülebilecek maddelerden uzaklaşın.





Sarsıntı geçince elektrik, gaz ve su vanalarını kapatın, soba ve ısıtıcıları söndürün.





Gerekli eşyaları alarak daha önce belirlenen yoldan binayı terk edin, toplanma alanına gidin.





Okul veya iş yerindeyseniz sağlam masa/sıra altı ya da yanına geçin; koridordaysanız duvar kenarında çök–kapan–tutun hareketini yapın.





Pencerelerden ve cam eşyalardan uzak durun.





Sosyal medyada yer alan asılsız bilgilere itibar etmeyin, sadece resmî kaynakları takip edin.















