Bakan Kurum, depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a doğru yola çıktığını bildirdi.
Bakan Kurum incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı
Bakan Kurum incelemelerde bulunmak üzere yola çıktı
Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
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