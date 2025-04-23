Bakan Kurum, depremin ardından incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti

Bakan Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremler nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz saha çalışmalarını yapıyor. Biz de ekibimizle incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a yola çıktık. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.