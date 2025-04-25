Çin ve Vietnam'dan ortak sahil güvenlik devriyesi

Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, 22-24 Nisan'da planlanan rotalarda devriye gezen sahil güvenlik gemilerinin balıkçı teknelerini izlediği ve teftiş ettiği belirtildi.

Bu, iki ülkenin 2006'dan bu yana yürüttüğü 29. ortak sahil güvenlik devriyesi oldu.