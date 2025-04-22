Çin: Avrupa ile iş birliğimizi güçlendireceğiz

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Müzakereci Yardımcısı Ling Ji, dün Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Martin Frelich ile görüştü. Ling, son yıllarda Çin ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştiğini kaydetti. Çin'in daha fazla Çek Cumhuriyeti ürünü ithal etmeye hazır olduğunu belirten Ling, iki tarafın yeşil ve dijital ekonomi ile yapay zeka gibi alanlarda yatırım ve iş birliğini güçlendireceğini bildirdi.