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Çin: Avrupa ile iş birliğimizi güçlendireceğiz

Çin: Avrupa ile iş birliğimizi güçlendireceğiz

10:5322/04/2025, Salı
DHA
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Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji
Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ling Ji

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Müzakereci Yardımcısı Ling Ji, Avrupa ile iş birliğini güçlendireceklerini bildirdi.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı ve Uluslararası Ticaret Müzakereci Yardımcısı Ling Ji, dün Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Martin Frelich ile görüştü. Ling, son yıllarda Çin ile Çek Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştiğini kaydetti. Çin'in daha fazla Çek Cumhuriyeti ürünü ithal etmeye hazır olduğunu belirten Ling, iki tarafın yeşil ve dijital ekonomi ile yapay zeka gibi alanlarda yatırım ve iş birliğini güçlendireceğini bildirdi.


Çin'in Çek Cumhuriyeti dahil Avrupa ülkeleriyle diyalog, temas ve iş birliği genişleteceğini vurgulayan Lin, kurallar temelindeki çok taraflı ticari sistemi savunarak ticarette korumacılığa ve tek taraflılığa karşı çıkacaklarını ifade etti.



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