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Çin ve Vietnam Beibu Körfezi'nde yılın ilk ortak devriyesine başlıyor

Çin ve Vietnam Beibu Körfezi'nde yılın ilk ortak devriyesine başlıyor

15:4021/04/2025, Pazartesi
DHA
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İki ülke, ortak devriye kapsamında Beibu Körfezi'ndeki deniz trafiğini ve faaliyetleri denetleyecek.
İki ülke, ortak devriye kapsamında Beibu Körfezi'ndeki deniz trafiğini ve faaliyetleri denetleyecek.

Çin ve Vietnam sahil güvenlik birimlerinin, Beibu Körfezi'nde 2025 yılının ilk ortak devriyesini gerçekleştirecekleri bildirildi. İki ülke, ortak devriye kapsamında Beibu Körfezi'ndeki deniz trafiğini ve faaliyetleri denetleyecek, deniz balıkçılığının üretim ile işletme düzenini sağlayacak ve acil durumlara müdahale gibi konularda iş birliği yapacak.

Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Yongxing ve Xisha gemilerinin, Vietnam Sahil Güvenliği'ne ait iki gemiyle bölgeye doğru yola çıktığı açıklandı.


İki ülke, ortak devriye kapsamında Beibu Körfezi'ndeki deniz trafiğini ve faaliyetleri denetleyecek, deniz balıkçılığının üretim ile işletme düzenini sağlayacak ve acil durumlara müdahale gibi konularda iş birliği yapacak.






#Çin
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