Çin ve Vietnam Beibu Körfezi'nde yılın ilk ortak devriyesine başlıyor

Çin Sahil Güvenliği'ne bağlı Yongxing ve Xisha gemilerinin, Vietnam Sahil Güvenliği'ne ait iki gemiyle bölgeye doğru yola çıktığı açıklandı.

İki ülke, ortak devriye kapsamında Beibu Körfezi'ndeki deniz trafiğini ve faaliyetleri denetleyecek, deniz balıkçılığının üretim ile işletme düzenini sağlayacak ve acil durumlara müdahale gibi konularda iş birliği yapacak.