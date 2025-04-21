Çin Büyükelçisi Xuebin: Türk halkı cesur ve iyimser bir millettir

"Devletler arasındaki ilişkiler halklar arasındaki dostluğa bağlıdır ve de dostluğun temeli aslında halklarda yatıyor. İki sene önce asrın depremi Kahramanmaraş'ta yaşanmıştır ve bu deprem aslında iki halkın gönüllerini birbirine sıkı sıkıya bağlamıştır. Çin'de de sık sık deprem yaşanıyor. Bu yüzden de Çin halkı Türk halkının bu afette çektiklerini çok iyi hissediyor ve taraflarda bu konuda yardım elini uzatmıştır. Dolayısıyla da Çin-Türkiye dostluğunu daha da pekiştirmiştir. Ben okula gelir gelmez de hemen çocukların sevinçli bir şekilde haykırdığını ve çok mutlu bir şekilde güldüklerini fark ettim. Bundan da anlaşılıyor ki Türk halkı cesur ve iyimser bir millettir. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ın çok parlak bir geleceğe sahip olduğuna da inanıyorum."