Trump'tan Pekin yönetimine yeni gözdağı: Çin paçayı sıyıramayacak

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Çin'den ithal edilecek telefon, bilgisayar ve yarı iletkenler dahil elektronik ürünleri uygulayacağı ek gümrük vergileri nden muaf tutacağı yönündeki haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Truth hesabından yaptığı paylaşımda Trump, bu haberleri yalanlayarak ek vergiler özelinde muafiyetin söz konusu olmadığını söyledi.

"Çin paçayı sıyıramayacak"

Yaptığı son açıklamada Çin'e ve adil olmayan ticaret uygulamalarına karşı sert mesajlar veren Trump, özellikle Çin'in ABD'ye karşı yıllardır süregelen ekonomik tutumuna dikkat çekerek, bu durumun artık tolere edilmeyeceğini vurguladı.

Trump, "Hiç kimse, özellikle de bize karşı en kötü muameleyi yapan Çin, adil olmayan ticaret dengeleri ve diğer ülkelerin bize karşı uyguladığı parasal olmayan tarife engelleri konusunda paçayı sıyıramayacak." ifadelerini kullandı.

"Fentanil vergilerine tabi olmaya devam ediyor"

Cuma günü herhangi bir gümrük vergisi istisnası açıklanmadığını belirten Trump, belirli ürünlerin mevcut yüzde 20'lik fentanil vergilerine tabi olmaya devam ettiğini ancak farklı bir tarife sepetine taşındıklarını söyledi. Trump, bu bilgilerin "Sahte Haber Medyası" tarafından bilinmesine rağmen kamuoyuna aktarılmadığını öne sürdü.

Trump, ulusal güvenlik kapsamında başlatılan gümrük vergisi soruşturmalarının odağında yarı iletkenler ve elektronik tedarik zincirinin bulunduğunu açıkladı.

"Çin gibi ülkeler bizi rehin alamayacak"

Bu kapsamda, üretimin yeniden ABD'ye kaydırılmasının önemine değinen Trump, "Ortaya çıkan gerçek şu ki, ürünleri Amerika Birleşik Devletleri’nde üretmemiz gerekiyor ve başka ülkeler, özellikle de düşmanca ticaret yapan Çin gibi ülkeler, bizi rehin alamayacak." ifadelerini kullandı.

"Amerika'nın altın çağı"

Ayrıca, Meclis ve Senato tarafından onaylanan yeni Vergi ve Düzenleme İndirimi paketiyle birlikte ABD'nin ekonomik gücünü artıracağını ifade eden Trump, bu dönemi "Amerika'nın Altın Çağı" olarak nitelendirdi. Daha fazla ve daha yüksek maaşlı iş imkanları ile yerli üretimin teşvik edileceğini belirtti.

Trump açıklamasını, "Sonuç olarak, ülkemiz her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü olacak. Amerika’yı yeniden büyük yapacağız!" sözleriyle tamamladı.







