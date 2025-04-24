Çin iddiaları reddetti: ABD ile müzakere söz konusu değil

Pekin yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, gümrük tarifesi artışları konusunda Çin ile müzakerelerin aktif olduğu açıklamasını yalanladı.
Çin'in diyalog ve istişareye açık olduğunu aktaran Sözcü Hı, herhangi bir istişare ve müzakerenin karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde olması gerektiğini vurguladı.
"Karşılıklı tarifeler" ve Çin'in tepkisi
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki gösteren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.
Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.
ABD Başkanı Trump, dün Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda her gün görüştüklerini ve gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini söylemişti.