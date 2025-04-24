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ABD’nin tarifeleri Ankara ve Berlin için önemli fırsat

ABD’nin tarifeleri Ankara ve Berlin için önemli fırsat

04:0024/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD’nin tarife politikalarının Türkiye-Almanya ticari ilişkilerinde yeni kapılar açması bekleniyor. DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, “Berlin’i ve Ankara’yı hareketlendirmek istiyoruz. Türkiye için önemli bir fırsat” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın hem otomotiv sektörüne yönelik hem de genel nitelikteki yeni tarife politikaları, Türkiye’nin Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini daha da önemli hale getirdi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, ABD’nin yeni ticaret politikaları sonrası Türkiye’nin Avrupa ile ilişkilerindeki önemine işaret etti.


TÜRKİYE AVRUPA’YI SARSMALI

Yalçındağ, “Türkiye, Avrupa’yı sarsmalı. ‘Kendine gel, sen büyük güçsün, birlikte daha büyük gücüz. Hem güvenliğini de sağlayabilirsin. Biz de Türkiye olarak işin içine girebiliriz.’ diye bir teklif vermemiz lazım” ifadesini kullandı. Yalçındağ, Avrupa’nın ABD ile tarife görüşmelerinde ‘güçlü’ olması gerektiğinin altını çizdi.


ORTAK DÜŞÜNCEYİ MASAYA KOYALIM

“DEİK Türk-Alman İş Konseyi’nde ticari diplomasi yapıyoruz. Ülkemiz için heyecanlanıyoruz” diyen Yalçındağ şöyle konuştu: “Berlin’i ve Ankara’yı hareketlendirmek istiyoruz. Türkiye için önemli bir fırsat. Bu fırsat iyi değerlendirildiği sürece, Avrupa ile Türkiye’nin ortak düşünceyi masaya koymasıyla dünya denkleminde çok önemli değişiklikler olacağını öngörüyorum.”


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