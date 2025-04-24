Küresel ticarette stratejik konumdayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisini istikrara kavuşturmak amacıyla uyguladıkları programın yolunda gittiğini belirterek, küresel ekonomideki belirsizliğe karşı makroekonomik politikalara sadık kaldıklarını ifade etti. G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında geldiği ABD'de, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Şimşek, uygulanan programın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmek olduğunu vurgulayarak, “Sonuç olarak, enflasyonun programın hedef bandı içinde kalması muhtemel" diye konuştu.

Küresel ticaretteki gelişmeleri de değerlendiren Şimşek, Asya ülkeleri dahil, ülkelerin üretim kapasitesini yok etmesinin çok nadir görülen bir durum olduğunu belirtti. Şimşek, Asya'nın elinde devasa bir ölçek olduğunu ve bunu Türkiye pazarına aktarma olasılığının yüksek olduğunu dile getirirken, “Doğrudan yabancı yatırımlarda artış görülebileceği gibi Asya’dan tedarik edilemeyen bazı siparişlerin Türkiye'ye kayması da mümkün. Bu da Türkiye'yi Batı'dan yatırım ve sipariş çekmek açısından stratejik bir konuma getiriyor” dedi.