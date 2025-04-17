Japonya ABD ile ticaret müzakerelerine başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu karşılıklı gümrük vergilerinin yankıları sürerken, Japonya ve ABD arasında ticaret müzakereleri başladı. Japonya Ekonomiyi Canlandırma Bakanı Ryosei Akazawa ve beraberindeki heyet ticaret müzakereleri kapsamında Washington'da temaslarda bulundu. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Akazawa, daha sonra ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bakanlar düzeyinde görüşmeler gerçekleştirdi. Müzakerelerde ülkesine yönelik gümrük vergilerinin yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulunan Akazawa, temaslarının ardından yaptığı açıklamada ABD'nin karşılıklı tarifelerinden duyulan derin üzüntüyü muhataplarına ilettiğini ifade etti. Tarafların ABD ve Japonya liderleri arasında en kısa sürede bir anlaşmaya varılması için müzakereleri sürdürme konusunda mutabık kaldığını kaydeden Akazawa, "Anladığım kadarıyla ABD 90 gün içinde bir anlaşmaya varmak istiyor" dedi. Akazawa, bir sonraki müzakerelerin bu ayın sonuna dek yapılmasının planlandığını belirtti.

"Başbakanın isteğini Trump'a ilettim"

Trump ile yaptığı görüşmeye de değinen Akazawa, ABD başkanının kendisiyle bir araya gelmesinden dolayı minnettar olduğunu söyledi. Trump'ın Japonya ile müzakereleri "en büyük öncelik" olarak nitelendirdiğini kaydeden Akazawa, "Başbakanımız Shigeru Ishiba'nın Japonya ve ABD arasında her iki ekonomiyi de güçlendirecek kapsamlı bir anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede hayata geçirmek istediğini Başkan Trump'a ilettim" ifadelerini kullandı.





ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya platformundan Akazawa ile çekindiği fotoğrafı paylaşarak, "Ticaret müzakereleri kapsamında Japon heyeti ile bir araya gelmiş olmaktan büyük onur duyuyorum. Büyük aşama!" ifadelerini kullandı.

"En uygun zamanda ABD'ye gitmek istiyorum"

Japonya Başbakanı Shigeru Ishiba da, ABD'de yapılan müzakerelerle ilgili bilgilendirildikten sonra Tokyo'da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ticaret müzakerelerinin zorlu geçeceğini belirten Ishiba, "Müzakereler kolay olmayacak olsa da Başkan Trump Japonya ile müzakerelere öncelik verdiğini söyledi. Son toplantının bir sonraki müzakereler için zemin hazırlaması iyi oldu" ifadelerini kullandı. Görüşmeler sırasında Japon tarafının ABD'nin gümrük vergilerinden duyulan derin üzüntüyü dile getirdiğini belirten Ishiba, "Bakanlar düzeyinde sağlanacak ilerlemeye bakarak, en uygun zamanda Başkan Trump'la görüşmek üzere ABD'yi ziyaret etmek istiyorum" dedi.





Trump karşılıklı gümrük vergilerini duyurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da ticaret ortaklarına uygulanacak yeni gümrük vergilerini duyurmuştu. Temel tarife oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, ayrıca ülkelere özel oranlarda karşılıklı gümrük vergilerinin yürürlüğe konacağını ifade etmişti. Japonya'ya yönelik karşılıklı tarife oranı yüzde 25 olarak açıklayan Trump, tepkiler üzerine karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya aldığını açıklamıştı.











