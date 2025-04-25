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NATO, Kosova'daki askeri varlığını güçlendiriyor

NATO, Kosova'daki askeri varlığını güçlendiriyor

13:1725/04/2025, Cuma
AA
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KFOR, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın Kosova'ya asker göndererek misyona tekrar katkı sağlamaya başladıklarını duyurdu
KFOR, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın Kosova'ya asker göndererek misyona tekrar katkı sağlamaya başladıklarını duyurdu

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR), Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın Kosova'ya asker göndererek misyona tekrar katkı sağlamaya başladıklarını duyurdu. Açıklamada, "KFOR, Kosova'da yaşayan tüm halklar ve topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama görevini sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

KFOR tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, barış misyonuna yeniden katkı sunmaya başlayan Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'nın askerleri KFOR karargahında düzenlenen bayrak töreniyle karşılandı.


KFOR Komutanı Tümgeneral Enrico Barduani, yeni personelin gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, KFOR'un büyümesinin Kosova'da kalıcı güvenliğe ve bölgesel istikrara olan ortak ve kararlı bağlılığın bir göstergesi olduğunu vurguladı.


Açıklamada, "KFOR, Kosova'da yaşayan tüm halklar ve topluluklar için güvenli ve emniyetli bir ortam sağlama görevini sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.


Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan 29 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel görev yapıyor. Bu 29 ülke Belçika, Lüksemburg ve Hollanda'yı kapsamıyor.​​​​​​​



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