Dünya Stoltenberg açıkladı NATO, Ukraynaya asker veya uçak göndermeyecek
AVRUPA

Stoltenberg açıkladı: NATO, Ukrayna'ya asker veya uçak göndermeyecek

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'da çatışmanın parçası olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında NATO uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Stoltenberg açıkladı: NATO, Ukraynaya asker veya uçak göndermeyecek
Stoltenberg

Stoltenberg, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının da konuşlandığı Polonya'daki Lask Hava Üssü'nü ziyaret ederek, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ortak basın toplantısı düzenledi.

NATO Mukabele Kuvveti'ni ilk kez harekete geçirdiklerini hatırlatan Stoltenberg, Fransız askerlerinin bugün bu kapsamda Romanya'ya geldiklerini bildirdi.

Stoltenberg, Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını, Rusya'nın bu ülkeye saldırısı nedeniyle sadece Rusya'yı değil Belarus'u da yardım ettiği için sorumlu tutacaklarını aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler
DÜNYA
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

Ukrayna’nın NATO’dan istediği uçakların gönderilip gönderilmediği ve NATO üslerinin Ukrayna’ya açılıp açılmayacağı sorulan Stoltenberg, şu karşılığı verdi:

  • “NATO müttefikleri çeşitli askeri destekler veriyor. Bunlar arasında anti tank silahları, hava savunma sistemleri ve diğer askeri ekipmanların yanı sıra insani yardımlar ve mali destek bulunuyor. Ancak NATO çatışmanın parçası olmayacak. NATO, Ukrayna’ya asker göndermeyecek veya Ukrayna hava sahasında uçak uçurmayacak.”

Rus güçleri Herson'da sivil konut binalarını bombaladı
OYNAT 00:24
Rus güçleri Herson'da sivil konut binalarını bombaladı
Rus güçleri Ukrayna'nın Herson şehrinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Yerleşim yerine Ruslar tarafından yapılan hava saldırısı, Ukraynalıların kamerasına yansıdı.

Polonya Cumhurbaşkanı Duda ise ülkesinin Ukrayna’ya savaş uçağı göndermediğini belirterek, "Çünkü böyle bir şey Ukrayna’daki çatışmaya askeri müdahale anlamına gelir. Biz bu çatışmaya katılmıyoruz. NATO, bu çatışmanın parçası değildir. Ukrayna’ya insani yardım yapıyoruz ancak Ukrayna hava sahasına savaş uçağı göndermiyoruz." diye konuştu.

Batı’nın çirkin ırkçı söylemlerine tepki yağdı: Bunlar Afgan değil sarı saçlı mavi gözlü
DÜNYA
Batı’nın çirkin ırkçı söylemlerine tepki yağdı: Bunlar Afgan değil sarı saçlı mavi gözlü

Rus taarruz helikopterinin vurulma anı
OYNAT 00:43
Rus taarruz helikopterinin vurulma anı
Ukrayna Rusya'nın başlattığı askeri harekata 6 gündür direniyor. Rus taarruz helikopterinin, omuzdan atılan MANPADS hava savunma sistemi ile vurulduğu anlar ve Ukraynalıların verdiği tepki kameraya böyle yansıdı.


Umutlar tükeniyor

Umutlar tükeniyor

Karasu Nehri'nde kaybolan Yağmur için Murat Nehri'ne ağ çekildi.
12 bin 823 personel alınacak

12 bin 823 personel alınacak

Son başvuru tarihi 17 Mart.
Rusya-Ukrayna savaşında altıncı gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

​Ukrayna'dan gelen son kareler...

Elleri kelepçeli bir şekilde böyle götürüldü.

​Memur olmak isteyenler dikkat, 750 kişi alınacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.