Dünya Rusyadan Erdoğan açıklaması Kırım ile ilgili sözleri bizi üzdü
ASYA

Rusya'dan Erdoğan açıklaması: Kırım ile ilgili sözleri bizi üzdü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını tanımayacaklarına ilişkin açıklamasının, kendilerinde üzüntü yarattığını belirtti.

Haber Merkezi Diğer
Rusyadan Erdoğan açıklaması: Kırım ile ilgili sözleri bizi üzdü
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasında, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım mevzusuna değinmiş ve "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kırım Tatarlarının haklarını korumak için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

  • Sputnik'in haberine göre; bugün Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Erdoğan'ın Soçi Zirvesi arifesinde Kırım'ın ilhakı ile ilgili BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamadan dolayı üzüntü duydukları belirtildi.

"Kendimizi muhattap olarak görüyoruz"

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Kendimizi bu açıklamaların muhatabı olarak görüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya Federasyonu ziyaretinin hazırlıkları sırasında bu tür açıklamalar yapmasından doğal olarak üzüntü duyuyoruz" dedi.

Zelenskiy'den teşekkür

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ABD'deki görüşmeleri sırasında Erdoğan'a Kırım'ın ilhakı ile ilgili sözleri için teşekkür etti.

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