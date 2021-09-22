Rusya'dan Erdoğan açıklaması: Kırım ile ilgili sözleri bizi üzdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki konuşmasında, Rusya tarafından ilhak edilen Kırım mevzusuna değinmiş ve "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz. Kırım Tatarlarının haklarını korumak için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Sputnik'in haberine göre; bugün Kremlin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Erdoğan'ın Soçi Zirvesi arifesinde Kırım'ın ilhakı ile ilgili BM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamadan dolayı üzüntü duydukları belirtildi.

"Kendimizi muhattap olarak görüyoruz"

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "Kendimizi bu açıklamaların muhatabı olarak görüyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Rusya Federasyonu ziyaretinin hazırlıkları sırasında bu tür açıklamalar yapmasından doğal olarak üzüntü duyuyoruz" dedi.

Zelenskiy'den teşekkür

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise ABD'deki görüşmeleri sırasında Erdoğan'a Kırım'ın ilhakı ile ilgili sözleri için teşekkür etti.

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DÜNYA Zelenskiy’den Erdoğan'a 'Kırım' teşekkürü

OYNAT 28:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması (tamamı) ABD'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 71. Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin reforme edilmesini belirterek, “Uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu ana organ olan Güvenlik Konseyi reforme edilmedikçe, bu çabaların tam manasıyla amacına ulaşamayacağı açıktır. İşte bu sebeple, 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini her fırsatta uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz” dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'de 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı: Doğayı sömüren elini taşın altına koysun Birleşmiş Milletler (BM) 76'ncı Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iklim değişikliği konusunda payı olan gelişmiş ülkelere yüklendi. Erdoğan, 'Dünya 5'ten büyüktür tespitimizi iklim değişikliği konusunda da tekrarlıyorum. Kim doğayı sömürdüyse, iklim değişikliği konusunda da en büyük desteği vermelidir.' dedi. BiP'te paylaş

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