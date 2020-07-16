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Dünya Rusyadan Hafterin kararına tepki Mısır ordusunun Libyaya girmesi çatışmaları uluslararası hale getirir
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ASYA

Rusya'dan Hafter'in kararına tepki: Mısır ordusunun Libya'ya girmesi çatışmaları uluslararası hale getirir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in, Mısır ordusunu ülkedeki çatışmaya dahil edebilecek bir karar aldığını belirterek, "Libya krizinin askeri bir çözümü yok, tüm sorunlar ve çelişkiler müzakere masasında çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Mariya Zaharova
Mariya Zaharova

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Libya’daki durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Ülkenin doğusundaki Tobruk Merkezli Temsilciler Meclisi’nin, Libya Hükümetinin Türkiye’den destek için yaptığı başvuruya karşı, Mısır Silahlı Kuvvetlerini Hafter’in yanında çatışmaya dahil etmeyi teşvik eden bir karar aldığına işaret eden Zaharova, böylece çatışmaların daha çok uluslararası hale gelme tehdidinin arttığına dikkati çekti.

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Zaharova, "Çatışan tarafları, durumun yeniden kötüleşmesine izin vermemeye, acilen kalıcı bir ateşkesi sağlamaya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Berlin Konferansı’nın kararları çerçevesinde siyasi diyaloğu başlatmaya çağırıyoruz. Libya krizinin askeri bir çözümü yok, tüm sorunlar ve çelişkiler müzakere masasında çözülmelidir." ifadesini kullandı.

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