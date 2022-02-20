Dünya Rusyadan Kübaya ziyaret Her alanda ikili iş birliğini genişletmeyi sürdüreceğiz
AMERİKA

Rusya'dan Küba'ya ziyaret: Her alanda ikili iş birliğini genişletmeyi sürdüreceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Küba'ya çalışma ziyaretinde bulundu. Taraflar arasında ulaşım, enerji, sanayi ve finans konularında ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için heyetler arası toplantıların düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan Kübaya ziyaret: Her alanda ikili iş birliğini genişletmeyi sürdüreceğiz
Foto/arşiv

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Küba'ya çalışma ziyaretinde bulundu.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Havana'da mevkidaşı Ricardo Cabrisas ile bir araya gelen Borisov, "Her alanda ikili iş birliğini genişletmeyi sürdüreceğiz. ifadesini kullandı.

Cabrisas da Küba'nın Kovid-19 salgınıyla mücadelesine verdiği destekten ötürü Rusya'ya minnettar olduklarını belirterek, "Rusya'nın kalıcı destek ve dayanışmasına teşekkür ediyoruz." dedi.

ABD'nin Rusya'ya yönelik dezenformasyon ve propaganda savaşı kampanyası yürüttüğünü dile getiren Cabrisas, tek taraflı ve haksız yaptırımlar karşısında Rusya ile dayanışma içerisinde olduklarını söyledi.

Taraflar arasında ulaşım, enerji, sanayi ve finans konularında ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi için heyetler arası toplantıların düzenlendiği bilgisi paylaşıldı.

Venezuela ve Nikaragua'yı da hafta içinde ziyaret eden Borisov, böylece Latin Amerika turunu Küba ile tamamlamış oldu.

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