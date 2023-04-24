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Dünya

Rusya'dan 'tahıl anlaşması' resti: G7 aptallarının hiç beyinleri kalmamış

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev G7 ülkelerinin Rusya’ya ‘ihracatı yasaklama fikrine’ ilişkin açıklama yaptı.

11:17 . 24/04/2023 Pazartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

Resmi Telegram hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı
Dmitri Medvedev
,
“G7 aptallarının ülkemize ihracatın tamamen yasaklanması fikri, G7'nin en hassas olduğu kategorilerde ülkemizden ithalatın da yasaklanması anlamına gelmektedir. Bu durumda tahıl anlaşması ve ihtiyaç duydukları diğer pek çok şey onlar için sona erecektir. Görünüşe göre hiç beyinleri kalmamış”
dedi.

Geçen hafta Japon medyası, G7 ülkelerinin Rusya’ya ihracatın yasaklanması konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu duyurmuştu.

Tahıl anlaşması

Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğuyla imzalanan ve uluslararası gıda krizine çözüm olarak görülen Tahıl Anlaşması, uluslararası kamuoyunda olumlu karşılanmıştı.



#Dmitri Medvedev
#G7
#Tahıl anlaşması
2 saat önce
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