Rusya'dan 'tahıl anlaşması' resti: G7 aptallarının hiç beyinleri kalmamış

“G7 aptallarının ülkemize ihracatın tamamen yasaklanması fikri, G7'nin en hassas olduğu kategorilerde ülkemizden ithalatın da yasaklanması anlamına gelmektedir. Bu durumda tahıl anlaşması ve ihtiyaç duydukları diğer pek çok şey onlar için sona erecektir. Görünüşe göre hiç beyinleri kalmamış”