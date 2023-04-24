Rusya'dan 'tahıl anlaşması' resti: G7 aptallarının hiç beyinleri kalmamış

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Resmi Telegram hesabı üzerinden konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı
Dmitri Medvedev
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“G7 aptallarının ülkemize ihracatın tamamen yasaklanması fikri, G7'nin en hassas olduğu kategorilerde ülkemizden ithalatın da yasaklanması anlamına gelmektedir. Bu durumda tahıl anlaşması ve ihtiyaç duydukları diğer pek çok şey onlar için sona erecektir. Görünüşe göre hiç beyinleri kalmamış”
dedi.
Geçen hafta Japon medyası, G7 ülkelerinin Rusya’ya ihracatın yasaklanması konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu duyurmuştu.
Tahıl anlaşması
Tahıl anlaşması
Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in arabuluculuğuyla imzalanan ve uluslararası gıda krizine çözüm olarak görülen Tahıl Anlaşması, uluslararası kamuoyunda olumlu karşılanmıştı.
#Dmitri Medvedev
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#Tahıl anlaşması
2 saat önce