Rusya'dan 'Taliban'a davet: Moskova'ya gelmelerini bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, St. Petersburg şehrinde verdiği brifingde, 20 Ekim’de Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı’nda yapılacak 3. toplantıyla ilgili bilgi verdi.

Afganistan’daki iç siyasi durumdaki önemli değişikliklere rağmen Afganistan meselesiyle ilgili genişletilmiş üçlü mekanizma ve Moskova Formatı’nın ilgi düzeyini kaybetmediğini vurgulayan Zaharova, bu mekanizmaların Afganlar arası uzlaşma sürecine ve kapsayıcı bir hükümetin oluşumuna etkin şekilde katkıda bulunabileceğini ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova

Zaharova, "Gelecek hafta Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı’ndaki 3. toplantıya katılmak üzere Taliban hareketinden bir heyetin Moskova’ya gelmesini bekliyoruz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 7 Ekim’de Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı’nda 20 Ekim'de toplantı yapılacağını ve genişletilmiş üçlü toplantının da ayrıca planlandığını söylemişti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan meselesiyle ilgili Moskova Formatı'nda düzenlenecek toplantıya Taliban'dan katılım konusunda yanıt beklediklerini bildirmişti.