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Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye iki amfibi yangın söndürme uçağı

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, orman yangınlarını söndürmek için Türkiye'ye iki Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı gönderdiklerini bildirdi.

07:15 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı

Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatı ve Türk tarafının talebi doğrultusunda Rostov-na-Donu şehrindeki Platov havaalanından Bakanlığa ait 2 amfibi yangın söndürme uçağının havalandığı belirtildi.


Uçakların Muğla ve İzmir'deki yangınlarda görev yapacağı kaydedilen açıklamada, "Rusya Acil Durumlar Bakanlığı havacılık grubu, zor koşullarda çalışmaya hazırdır. Be-200 model uçaklar, yangınları izlemek ve tespit etmek için yeryüzünün görüntüsünü ileten kızılötesi termal kameralarla donatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.




#Be-200 amfibi yangın söndürme uçağı
#Rusya Acil Durumlar Bakanlığı
#Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
#Türkiye
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