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Rusya'dan Ukrayna'ya 1200 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesi iade edildi

Rusya'dan Ukrayna'ya 1200 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesi iade edildi

15:0814/06/2025, Cumartesi
AA
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Türkiye'nin ev sahipliğinde 2 Haziran'da İstanbul'daki müzakerelerde varılan anlaşmalar gereği, 1200 asker ve sivilin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna'ya iade edildiği bildirildi.

Ukrayna Savaş Esirlerine Muamele Koordinasyon Merkezine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul müzakerelerinde varılan anlaşmalar kapsamında Rusya'nın Ukrayna tarafına 1200 Ukraynalının cenazesini teslim ettiği belirtildi.


Açıklamada, "İstanbul'daki anlaşmaların bir parçası olarak bugün geri gönderme faaliyetlerinin bir aşaması daha gerçekleşti. Ukrayna, Rus tarafının açıklamasına göre askeri personel de dahil olmak üzere, Ukrayna vatandaşlarına ait olan 1200 cenaze daha aldı." denildi.


Açıklamada, ölen asker ve sivillerin kimliklerinin tespit edilmesi için çalışmaların yapılacağı kaydedildi.


Rus basına açıklamalarda bulunan kaynak ise Rusya'nın İstanbul'da varılan anlaşmalar kapsamında Ukrayna'ya 1200 askerin cesedini teslim ettiğini ancak Ukrayna tarafının Rus asker cesedi vermediğini bildirdi.


İstanbul'da çeşitli uzlaşmalar sağlanmıştı


2 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da yapılan müzakereler sonucunda 6 bin Ukrayna askerinin dondurulan cesetlerinin teslimi, ağır hasta ve yaralı askerler ile 25 yaş altındaki esir askerlerin takası konusunda anlaşmalara varılmıştı.


Bu anlaşma gereği, 9 ile 10 ve 12 Haziran tarihlerinde Rusya ile Ukrayna arasında üç aşama olarak 25 yaş altı, ağır hasta ve yaralı askerlerin esir takası gerçekleştirilmişti.


Ukrayna 11 Haziran'da, 1212 Ukraynalı askerin cenazesinin Rusya'dan Ukrayna tarafına teslim edildiğini duyurmuştu. Rusya da buna karşılık Rus Silahlı Kuvvetleri mensubu 27 askerin cenazesinin iade edildiğini açıklamıştı.


Ayrıca Ukrayna tarafı 13 Haziran'da yaptığı açıklamada, Rusya'dan 1200 Ukraynalı asker ve sivilin cenazesini teslim aldıklarını duyurmuştu. Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan bir kaynak ise Rusya'nın Ukrayna'ya 1200 askerin cenazesini bugün teslim ettiğini, ancak Ukrayna tarafının Rus asker cesedi vermediğini bildirmişti.

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