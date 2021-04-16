​Rusya’dan yığınağa devam: Zırhlı araçlara savaş boyası

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kubela da, Rusya’nın sınıra yığdığı 80 bin askerle, açık olarak ülkesini yok etmekle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Ukrayna ve Kırım’a yoğun askerî tahkimatta bulunan Rusya’nın zırhlı araçlarını, savaş alanında tanınmalarını sağlamak amacıyla beyaz şeritlerle boyadığı görüldü. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Rus BTR 80 zırhlı personel taşıyıcılarının üzerinde söz konusu beyaz şeritler görüntülendi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitry Kubela da, Rusya’nın sınıra yığdığı 80 bin askerle, açık olarak ülkesini yok etmekle tehdit ettiğini ileri sürdü.

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Litvanya, Latvia ve Estonyalı mevkidaşlarıyla yaptığı ortak toplantıdan sonra konuşan Kubela, Rusya’ya, olası bir işgal girişimi karşısında “acı verici sonuçlarla karşı karşıya kalacağı” uyarısında bulundu. Öte yandan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağın sınırlı bir askerî müdahaleye zemin olacak boyuta ulaştığını belirtti.

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Rusya’nın Ukrayna sınırına askerî yığınak yapmasının kaygı verici olduğunu ifade eden Burns, bu yığınağın Ukrayna’yı rahatsız etmek veya ABD’ye sinyal vermek üzere yapılmış olabileceğini söyledi. Burns, “O yığınak sınırlı bir askerî müdahaleye zemin hazırlayacak boyuta ulaştı ve bu sadece ABD’nin değil aynı zamanda müttefiklerin ciddiye alması gereken bir durum” dedi.

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