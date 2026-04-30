Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya'dan Zafer Günü öncesi ateşkes mesajı: Açıklama an meselesi

16:5230/04/2026, Thursday
IHA
Sonraki haber
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 9 Mayıs Zafer Günü için Ukrayna’da ateşkes ihtimaline değinerek, "Bu, her şeyden önce Devlet Başkanının kararını gerektirir. Karar alınır alınmaz derhal kamuoyuna duyuracağız" dedi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi, Zafer Günü ateşkesi ile birçok konuya değindi.

Peskov, Sovyetler Birliği’nin II. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’nı mağlup ederek zaferini ilan ettiği 9 Mayıs Zafer Günü için Ukrayna’da ateşkes ihtimaline değindi. Rus sözcü, Putin’in henüz karar vermediğini belirterek,
"Şimdilik bunun Zafer Günü ile ilgili olduğu varsayımıyla hareket ediyoruz, ancak ateşkesin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği başkomutan tarafından belirlenecek. Bu, her şeyden önce Devlet Başkanının kararını gerektirir. Karar alınır alınmaz derhal kamuoyuna duyuracağız"
dedi.

Moskova’nın Kiev’den Putin’in Zafer Günü ateşkesi planı hakkında henüz bir yanıt almadığını bildirdi.

Putin ile Trump arasında yapılacak görüşmeye de değinen Peskov,
"Elbette, tek bir telefon görüşmesi küresel durumu zor iyileştirir, çünkü ne yazık ki çatışmaların yoğunluğu çok büyük ve bir dizi çatışmanın uluslararası durum ile küresel ekonomi üzerindeki sonuçları o kadar ciddi ki, bunları bir anda durdurmak elbette çok zordur"
ifadelerini kullandı.
Mali’deki siyasi istikrarsızlık, silahlı çatışmalara ilişkin konuşan Dmitriy Peskov,
"Rusya, Mali de dahil olmak üzere aşırılık, terörizm ve diğer olumsuz olgularla mücadele etmeye devam edecek"
şeklinde konuşarak, Rusya’nın yardımlarının devam edeceğini belirtti.


#kremlin
#pekov
#ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
