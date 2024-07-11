Rusya'nın dış ticaret fazlası 67,8 milyar dolara çıktı

Türkiye’de fuarcılık serüvenini başlatan İzmir Enternasyonal Fuarı başta olmak üzere; Marble İzmir, IF Wedding Fashion İzmir gibi dünyada ses getiren fuarlar düzenleyen İZFAŞ, Kartepegroup Fuarcılık iş birliğiyle İzmir’e yeni bir fuar daha kazandırıyor. ARUSTEK – 1. Araç Üstü Ekipmanları, İş Makineleri ve Teknolojileri Fuarı, 23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında, fuarizmir’de gerçekleştirilecek.