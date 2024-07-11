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Dünya

Rusya'nın dış ticaret fazlası 67,8 milyar dolara çıktı

Rusya'nın dış ticaret fazlası, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,3 artarak 67,8 milyar dolara ulaştı.

16:58 - 11/07/2024 четверг
AA
Arşiv
Arşiv

Rusya Merkez Bankası verilerine göre, ülkenin cari işlemler fazlası bu yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 74,2 artarak 40,6 milyar dolar oldu.


  • Söz konusu dönemde, ülkenin dış ticaret fazlası da 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 19,3 artarak 67,8 milyar dolara yükseldi.

Rusya'nın dış borcu ise yüzde 1,1 artarak 306 milyar dolara ulaşırken, Rusya Merkez Bankası, söz konusu yükselişin bankaların dış borçlarındaki artıştan kaynaklandığını bildirdi.


Rusya'nın dış ticaret fazlası, 2023'te bir önceki yıla oranla yüzde 58,5 azalarak 140 milyar dolara düşmüştü.




#Rusya
#Merkez Bankası
#Ticaret
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