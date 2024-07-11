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Ekonomi

ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

ABD'de enflasyonu yıllık bazda yüzde 3'e geriledi. Beklentiler enflasyonun yüzde 3,1 gelmesi yönündeydi. Aylık enflasyon ise negatif açıklandı

Lokman Özdemir
15:44 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:59 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

ABD'de haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında açıklandı. Aylık enflasyon ise yüzde eksi 0,1 olarak kaydedildi.


Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 3,1, aylık enflasyonun yüzde 0,1 olarak açıklanması bekliyordu.


Yıllık çekirdek enflasyon mayıs ayındaki yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi. Çekirdek enflasyonda değişim beklenmiyordu.


Aylık çekirdek enflasyon ise yüzde 0,2'lik beklentilerin altında kaldı ve yüzde 0,1 seviyesinde açıklandı.


Fed Başkanı Jerome Powell dün Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne hitaben yaptığı konuşmada, güçlü verilerin devam etmesi halinde merkez bankasının faizleri indirmesine zemin hazırlanacağını söyledi.


Piyasalar Fed'in eylül ayında faiz oranlarını düşürme olasılığını yüzde 75 ile fiyatlıyor.



Altın yükselişe geçti


Altın fiyatları, beklentilerin altında gelen ABD enflasyon verileri sonrası yükselişini hızlandırdı.


Ons altın yüzde 1,30 yükselişle 2.401 dolar civarına yükseldi.


Gram ve çeyrek altın fiyatları da ons altının yükselişinden destek buldu.


Gram altın, 2.537 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 4.155 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.


ABD'de haziran ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 3 ile beklentilerin altında açıklandı. Aylık enflasyon ise yüzde eksi 0,1 olarak kaydedildi.


Ekonomistler, yıllık enflasyonun yüzde 3,1, aylık enflasyonun yüzde 0,1 olarak açıklanması bekliyordu.




#ABD
#enflasyon
#ekonomi
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