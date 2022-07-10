Rusya'nın Donetsk'e düzenlediği saldırıda can kaybı 15'e yükseldi

Rus ordusunun, Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Chasiv Yar kentinde 5 katlı bir apartmana düzenlediği saldırıda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İHA

Yetkililer apartmanda 15 kişinin cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı.

İHA

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Kurtarma operasyonları devam ediyor. Enkaz altından 6 cansız beden ve 5 yaralı çıkardık” ifadelerini kullanmıştı. Kyrylenko ayrıca 1’i 9 yaşında olmak üzere en az 34 kişinin enkaz altında bulunduğunu bildirmişti.

İHA