Rusya'ya soğuk duş: Ermenistan askeri tatbikatlara ev sahipliği yapmayı reddetti

Rusya ve Ermenistan arasında bir süredir yaşanan gerilimi artırabilecek bir açıklama geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 2023 yılında ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tatbikatlarına ev sahipliği yapmayacağını açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre Paşinyan, gerekçe olarak 'mevcut koşullar'ı gösterdi:

"Ermenistan Savunma Bakanlığı, KGAÖ'yü mevcut koşullarda topraklarında tatbikatlar icra etmenin mantıksız olduğu konusunda bilgilendirdi. En azından, bu yıl Ermenistan'da tatbikatlar gerçekleşmeyecek."

Rusya ve müttefiklerinin yer aldığı KGAÖ'ya Moskova ve Erivan'ın yanı sıra Belarus, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan üye. KGAÖ üyelerinden birine gerçekleşen saldırı tıpkı NATO'da olduğu gibi tüm ittifaka yapılmış sayılıyor.

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Nikol Paşinyan, tatbikat kararını duyurduğu açıklamada ayrıca hükümetinin Rus barış gücü askerlerini eleştirmediğini savundu. Eleştiri haberlerini reddeden Ermenistan Başbakanı, barış gücü birliklerinin faaliyetlerinden endişe duyduklarını söyledi.

Rusya'dan konuya yönelik yapılacak açıklama ise merak ediliyor.

PAŞİNYAN'DAN LAÇIN KORİDORU AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Laçın Koridoru'nda görev alan Rus Barış Gücü birliklerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda en acil konu Laçın Koridoru'nda yaşadığımız kriz. Burası Dağlık Karabağ'daki Rus Barış Gücü birliklerinin sorumluluk alanında. Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan liderlerinin 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirisine göre Laçın Koridoru Rus Barış Gücü'nün kontrolünde bulunmalı, Azerbaycan yolcu ve yüklerin sorunsuz şekilde geçişini garanti etmeliydi. Fakat şu anda Laçın Koridoru, Rus Barış Gücü birliklerinin kontrolünde değil. Elbette bu durumu ve mevcut seçenekleri istişare etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

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Laçın Koridoru'ndaki Şuşa-Hankendi yolunda eylem yapan Azerbaycanlı protestocular, Karabağ'da geçici olarak konuşlanan Rus Barış Gücü'nün komutanı Andrey Volkov'un bölgeye gelmesini ve taleplerini dinlemesini istemişti. Bölgedeki yolun ise Rus Barış Gücü tarafından kapatıldığı belirtilmişti. Geçtiğimiz 10 Aralık'ta inceleme yapmak üzere bölgeye gönderilen Azerbaycan heyeti, Rus Barış Gücü tarafından engellenmişti. Yaşanan durumla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından Rusya'ya nota verilmişti.

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