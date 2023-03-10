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Dünya

Rusya'yı alarma geçirecek gelişme: Ukrayna'ya ulaştı

İngiliz Financial Times gazetesi, ABD ve Almanya'nın Ukrayna'ya sözünü verdiği Patriot bataryalarından ilkinin ülkeye ulaştırılmış olabileceğini yazdı.

14:22 . 10/03/2023 Cuma
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Patriot bataryaları

Patriot bataryaları

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna’nın, ABD ve Almanya tarafından geçen sene kendisine sözü verilen iki Patriot hava savunma sisteminden birisini teslim almış olmasının muhtemel olduğunu yazdı.

'Henüz çalışır halde değiller'

Bununla beraber, gazetenin haberine göre,
"Patriot bataryalarından bir kısmı Ukrayna'ya ulaştırılmış olsa da henüz çalışır hâlde değiller"
ve Ukrayna şu anda Hollanda'nın Patriot sistemleri için birkaç rampa daha göndermesini bekliyor.

Daha önce Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İspanyol El Pais gazetesine demecinde, Patriot sistemlerinin kısmen Ukrayna’ya ulaştırıldığını söylemişti. Ancak daha sonra Polonya Savunma Bakanlığı bir açıklama yapıp Blaszczak’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını kaydetmişti.



#Patriot bataryaları
#Rusya
#Ukrayna
#ABD
1 saat önce
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Rusya'yı alarma geçirecek gelişme: Ukrayna'ya ulaştı
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