Rusya'yı alarma geçirecek gelişme: Ukrayna'ya ulaştı

Patriot bataryaları
İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna’nın, ABD ve Almanya tarafından geçen sene kendisine sözü verilen iki Patriot hava savunma sisteminden birisini teslim almış olmasının muhtemel olduğunu yazdı.
'Henüz çalışır halde değiller'
Daha önce Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, İspanyol El Pais gazetesine demecinde, Patriot sistemlerinin kısmen Ukrayna’ya ulaştırıldığını söylemişti. Ancak daha sonra Polonya Savunma Bakanlığı bir açıklama yapıp Blaszczak’ın sözlerinin yanlış anlaşıldığını kaydetmişti.