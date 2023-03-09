Rusya Bryansk’taki saldırılara misilleme olarak Ukrayna’daki hedefleri vurduğunu açıkladı

“Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırı sonucunda silahlı insansız hava araçlarının üsleri imha edildi, rezervlerin ve yabancı silahların transferinde kullanılan demir yolu taşımacılığı kesintiye uğradı, askeri teçhizat onarımı ve mühimmat üretimi tesisleri de yok edildi.”