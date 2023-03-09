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Dünya

Rusya Bryansk’taki saldırılara misilleme olarak Ukrayna’daki hedefleri vurduğunu açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, geçen hafta Bryansk bölgesindeki 'terör eylemlerine' misilleme olarak Ukrayna’daki hedefleri yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle vurduklarını bildirdi. Konaşenkov, “terör eylemlerine” misilleme yapıldığını ifade ederek “Kinjal hipersonik füze sistemi dahil hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle Ukrayna’nın askeri altyapısının kilit unsurları, savunma sanayisi işletmeleri ve bunlara enerji sağlayan tesisleri vuruldu.” ifadelerini kullandı.

17:00 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, geçen hafta Bryansk bölgesindeki “terör eylemlerine” misilleme olarak Ukrayna’daki hedefleri yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle vurduklarını bildirdi.


Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rusya’nın Bryansk bölgesinde 2 Mart’ta Ukrayna tarafından gerçekleştirilen “terör eylemlerine” misilleme yapıldığını ifade ederek
“Kinjal hipersonik füze sistemi dahil hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle Ukrayna’nın askeri altyapısının kilit unsurları, savunma sanayisi işletmeleri ve bunlara enerji sağlayan tesisleri vuruldu.”
ifadelerini kullandı.

Saldırıdaki tüm hedeflere ulaşıldığını kaydeden Konaşenkov,
“Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırı sonucunda silahlı insansız hava araçlarının üsleri imha edildi, rezervlerin ve yabancı silahların transferinde kullanılan demir yolu taşımacılığı kesintiye uğradı, askeri teçhizat onarımı ve mühimmat üretimi tesisleri de yok edildi.”
diye konuştu.


Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın Ukrayna’nın kritik önem arz eden altyapısına 81 füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Ukrayna Enerji Bakanlığı da Kiev, Mıkolayiv, Harkiv, Zaporijya, Odessa, Dnipropetrovsk ve Jitomir bölgelerinin enerji tesislerinin hedef alındığını aktarmıştı.


Rusya'da Bryansk bölgesinde 2 Mart'ta Ukraynalı olduğu belirtilen "sabotaj gruplarının" Rusya-Ukrayna sınırında bulunan bölgedeki köye sızdığı ve silahlı saldırı düzenlediği bildirilmişti. Bölge yönetimi, saldırıda iki kişinin hayatını kaybettiğini, bir kişinin yaralandığını açıklamıştı.​​​​​​​


Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, silahlı saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirmişti.



#Bryansk
#Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov
#Rusya
1 saat önce
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Rusya Bryansk’taki saldırılara misilleme olarak Ukrayna’daki hedefleri vurduğunu açıkladı
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