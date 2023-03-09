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Dünya

Ukrayna'daki savaşta yeni boyut: Son bağlantı da kesildi

Ukrayna'nın Zaporjiya kentinde nükleer santrale yapılan saldırı sonucu enerji sistemi ve nükleer santral arasında son bağlantı da kesilmiş oldu. Ülke genelinde enerji tesisleri yerle bir olurken halkın yüzde 40’ı ısınma ihtiyacını karşılayamıyor.

10:43 . 9/03/2023 Perşembe
DHA
Arşiv

Arşiv

Ukrayna’nın
Zaporijya kenti
ndeki nükleer santrale yapılan roket saldırısı sonucu, Ukrayna enerji sistemi ve nükleer santral arasındaki son bağlantı da kesildi. Ayrıca başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte enerji tesisleri hedef alındı.

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu (Energoatom), resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, 9 Mart sabahı yerel saatle 03.53’te Zaporijya Nükleer Santrali’nin (ZNPP) roketle hedef alındığını duyurdu. Saldırı sonucu Ukrayna enerji sistemi ile nükleer santral arasındaki son bağlantının da kesildiği aktarıldı.

"Radrasyon kazası tehlikesi var"

Açıklamada, “Şu anda, istasyon işgal süresince 6’ncı kez karartma moduna geçti. 5 ve 6’ncı güç birimleri soğuk duruma getirildi. 18 dizel jeneratör ZNPP'nin gereksinimlerini sağlamak üzere aktif hale getirildi. 10 günlük bir yakıt kaldı. Geri sayım başladı. Bu süre zarfında istasyonun harici güç kaynağı yenilenmezse, tüm dünya için radyasyon sonuçları olan bir kaza meydana gelebilir” denildi.

Ülke genelinde enerji tesisleri hedef alındı

Rusya, Ukrayna’nın birçok kentinde enerji tesislerini hedef aldı. Energoatom, 6-9 Mart tarihleri arasında Kiev, Mıkolayiv, Harkiv, Zaporijya, Odessa, Dnipropetrovsk ve Jitomir’deki enerji tesislerine saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırılar sonucu başkentte güç kesintilerinin yaşandığını, vatandaşların yüzde 40’ının ısınma ihtiyacını karşılayamadığını belirtti. Odesa Valisi Maksym Marchenko ise saldırıların arasından bazı güç hatlarının hasar gördüğünü duyurdu. Marchenko, ekiplerin arızaları gidermek için çalıştığını söyledi.


#Ukrayna
#Rusya
#Savaş
#Zaporijya kenti
1 saat önce
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Ukrayna'daki savaşta yeni boyut: Son bağlantı da kesildi
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