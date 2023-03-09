Rusya Ukrayna'nın kritik öneme sahip altyapısına 81 füzeyle saldırdı

“Düşman, bu gece Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapısına büyük bir füze saldırısı düzenledi. Farklı tabanlardan (hava, kara, deniz) 81 füze fırlattı.”

“Düşman, bu gece Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapısına büyük bir füze saldırısı düzenledi. Farklı tabanlardan (hava, kara, deniz) 81 füze fırlattı.”

Zalujnıy, Ukrayna hava kuvvetlerinin kendi güç ve araçlarıyla ve ülkenin diğer savunma birlikleriyle işbirliği yaparak 48 seyir füzesinden 34’ünü ve 4 Şahid-136 İHA'yı imha ettiğini bildirdi.