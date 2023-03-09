Rusya Ukrayna'nın kritik öneme sahip altyapısına 81 füzeyle saldırdı

Ukrayna: Rusya ülkenin kritik öneme sahip altyapısına 81 füzeyle saldırdı.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın Ukrayna’nın kritik önem arz eden altyapısına 81 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.
Zalujnıy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırılar düzenlediğini belirtti.
Zalujnıy, Ukrayna hava kuvvetlerinin kendi güç ve araçlarıyla ve ülkenin diğer savunma birlikleriyle işbirliği yaparak 48 seyir füzesinden 34’ünü ve 4 Şahid-136 İHA'yı imha ettiğini bildirdi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, Rusya’nın 8 hava füzesinin de hedeflerine ulaşamadığını kaydetti.