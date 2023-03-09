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Dünya

Rusya Ukrayna'nın kritik öneme sahip altyapısına 81 füzeyle saldırdı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın Ukrayna’nın kritik önem arz eden altyapısına 81 füze saldırısı düzenlediğini açıkladı. Zalujnıy, “Düşman, bu gece Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapısına büyük bir füze saldırısı düzenledi. Farklı tabanlardan (hava, kara, deniz) 81 füze fırlattı.” ifadelerini kullandı.

12:08 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Ukrayna: Rusya ülkenin kritik öneme sahip altyapısına 81 füzeyle saldırdı.

Ukrayna: Rusya ülkenin kritik öneme sahip altyapısına 81 füzeyle saldırdı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın Ukrayna’nın kritik önem arz eden altyapısına 81 füze saldırısı düzenlediğini bildirdi.


Zalujnıy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’ya saldırılar düzenlediğini belirtti.


“Düşman, bu gece Ukrayna’nın kritik öneme sahip altyapısına büyük bir füze saldırısı düzenledi. Farklı tabanlardan (hava, kara, deniz) 81 füze fırlattı.”
diyen Zalujnıy, Rus güçlerinin ayrıca saldırılarda 8 Şahid insansız hava aracı (İHA) kullandığını aktardı.


Zalujnıy, Ukrayna hava kuvvetlerinin kendi güç ve araçlarıyla ve ülkenin diğer savunma birlikleriyle işbirliği yaparak 48 seyir füzesinden 34’ünü ve 4 Şahid-136 İHA'yı imha ettiğini bildirdi.


Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, Rusya’nın 8 hava füzesinin de hedeflerine ulaşamadığını kaydetti.



#Rusya
#Ukrayna
#Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy
1 saat önce
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Rusya Ukrayna'nın kritik öneme sahip altyapısına 81 füzeyle saldırdı
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