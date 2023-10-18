|
Dünya

Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırdı

İsrail’in bebek, çocuk, kadın demeden sivilleri hedef aldığı, hastaneleri ve camileri bombaladığı Gazze’de büyük bir dram yaşanıyor. Zor durumda olan Filistin halkına Sadakataşı Derneği tarafından yardım ulaştırıldı.

17:39 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırdı.

Sadakataşı Gazze’ye acil yardım ulaştırdı.

Abluka altında olan Gazze’ye İsrail’in 7 Ekim’den itibaren başlattığı saldırılar nedeniyle bölgede yaşam durdu. Evlerin, ibadethane ve hastanelerin bombalandığı Gazze için Sadakataşı gıda, su ve sıcak yemek dağıtımları gerçekleştiriyor.


Gazze’ye insani yardım

Sadakataşı yardım çalışmaları kapsamında bölgede bulunan gönüllüleri aracılığıyla düzenli olarak gıda kumanyası, sıcak yemek ve su dağıtımları gerçekleştiriyor. Dernek yardımlarına bölgedeki kriz bitene kadar devam edecek.

‘‘Yardımlar devam edecek’’

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yardımlar sonrasında yapmış olduğu açıklamada ‘‘İsrail’in kadın ya da çocuk fark etmeksizin sivilleri bombaladığı Gazze’de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Mazlum Filistin halkına yardım ulaştırmak için olayların yaşandığı ilk günden itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda bölgede bulunan gönüllülerimiz aracılığıyla gıda, sıcak yemek ve su dağıtımları gerçekleştirdik. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bölgeye yardım ulaştırmaya devam edeceğiz’’ İfadelerini kullandı.

Gazze’ye destek olabilmek için;
  • Gazze’ye yardımlarınızı ulaştırabilmek için 0216 614 04 61 numaralı dernek telefonundan yetkililere ulaşabilir, www.sadakatasi.org.tr web adresinden banka hesap numaralarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca GAZZE yazıp 2989’a mesaj atarak 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.



Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.



#Sadaka Taşı
#Gazze
#İsrail
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hemen kabul olan dua