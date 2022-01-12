Dünya Saddamı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday oldu
ORTADOĞU

Saddam'ı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday oldu

Irak'ta 2006 yılında idam edilen eski Cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin’i yargılayan Kürt hakim Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Saddamı yargılayan hakim Irak Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Rızgar Emin

Irak’ta geçtiğimiz ekim ayında yapılan genel erken seçimlerden sonra ilk oturumunu gerçekleştiren Irak Meclisi'nde Başkanlık Divanı’nın seçilmesiyle birlikte cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurular da başladı. 2006 yılında idam edilen ve ülkenin 5. cumhurbaşkanı olan Saddam Hüseyin’i yargılayan hakimlerden Rızgar Emin, cumhurbaşkanlığına aday olduğunu duyurdu.

DESTEK İSTEDİ

Ülkedeki demokrasi sürece inandığını belirten ve seçime bağımsız olarak giren Rızgar Emin, Irak Meclisi’ndeki Kürt siyasi taraflardan destek istedi.

Irak’ta anayasada herhangi bir madde yer almamasına rağmen 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığına Kürtler, Başbakanlığa Şiiler ve Meclis Başkanlığına Sünniler seçiliyor.

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