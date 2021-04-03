Irak İsviçre'den Saddam Hüseyin'in paralarını istedi

Dışişleri Bakanı Hüseyin, Bağdat’ı ziyaret eden İsviçreli mevkidaşı Cassis ile bakanlıkta görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"İsviçre’nin bölgenin istikrarında önemli rolü var." diyen Hüseyin, "Iraklıların Avrupa geneli ve İsviçre’ye göç durumunu değerlendirdik. Bunun için bir sınır koyulması gerektiği üzerinde de mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Saddam Hüseyin'in paralarını istediler

Hüseyin, görüşmede İsviçre’deki bankalarda devrik lider Saddam Hüseyin dönemine ait dondurulmuş paraların durumunu da ele aldıklarını söyledi.

Iraklı Bakan, mevkidaşıyla İsviçre’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin yeniden açılması konusunu da masaya yatırdıklarını bildirdi.

Devrik lider Saddam Hüseyin'in ABD, İsviçre ve İtalya'daki bankalarda 2.4 milyar dolar parası olduğu tahmin ediliyor.