Dünya Irak İsviçreden Saddam Hüseyinin paralarını istedi
ORTADOĞU

Irak İsviçre'den Saddam Hüseyin'in paralarını istedi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ile görüştü. Devrik lider Saddam Hüseyin dönemine ait İsviçre bankalarında dondurulan paraların durumunun ele alındığı görüşmede, büyükelçilik ve göçmen konuları da gündeme geldi.

Haber Merkezi AA
Irak İsviçreden Saddam Hüseyinin paralarını istedi
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin.

Dışişleri Bakanı Hüseyin, Bağdat’ı ziyaret eden İsviçreli mevkidaşı Cassis ile bakanlıkta görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

"İsviçre’nin bölgenin istikrarında önemli rolü var." diyen Hüseyin, "Iraklıların Avrupa geneli ve İsviçre’ye göç durumunu değerlendirdik. Bunun için bir sınır koyulması gerektiği üzerinde de mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Saddam Hüseyin'in paralarını istediler

Hüseyin, görüşmede İsviçre’deki bankalarda devrik lider Saddam Hüseyin dönemine ait dondurulmuş paraların durumunu da ele aldıklarını söyledi.

Iraklı Bakan, mevkidaşıyla İsviçre’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin yeniden açılması konusunu da masaya yatırdıklarını bildirdi.

Devrik lider Saddam Hüseyin'in ABD, İsviçre ve İtalya'daki bankalarda 2.4 milyar dolar parası olduğu tahmin ediliyor.

Abone Ol Google News
Cimbom ağır yaralı

Cimbom ağır yaralı

​Galatasaray, deplasmanda Hatayspor'a farklı kaybetti.
Kanal trafiği normale döndü

Kanal trafiği normale döndü

​Tüm gemilerin geçişi tamamlandı.
Yeni harita paylaşıldı

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre vaka sayılarını açıkladı.

​Türkiye'nin 3 Nisan koronavirüs verileri açıklandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

Bakan Kasapoğlu'ndan Otizm paylaşımı

​2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti.

Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

​Trabzonspor deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.

​Türkiye'nin ilk yüzer LNG gemisi bu ay Türkiye'de olacak.

Endişelendiren görüntü için uzmanlardan açıklama.
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'a ders niteliğinde cevap: Kıbrıs’ı kan gölüne çevirdiğini unutmuş
Gündem

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Rum lider Anastasiadis'a ders niteliğinde cevap: Kıbrıs’ı kan gölüne çevirdiğini unutmuş

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kıbrıslı Türkleri acımasızca katleden terör örgütü EOKA’yı övmüş, "EOKA savaşçılarına hayranlık ve saygı duyarak, vatanımızın Avrupa ailesinde yeniden birleşeceği güne kadar çalışacağımızın sözünü veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Skandal açıklamalara

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sert tepki geldi. Anastasiadis'in terör örgütü mensuplarına hayranlık ve saygı duyduğunu açıklamasının oldukça dikkat çekici ve ürpertici olduğunu belirten Tatar, "Anastasiadis, 1 Nisan 1955 tarihinde EOKA’nın bombalar ve silahlarla terör eylemlerine başlamış olduğunu ve Kıbrıs’ı kan gölüne çevirdiğini unutmuşa benziyor. 1955- 1958 döneminde köylerimizi yakıp kavuran, yüzlerce savunmasız insanımızı katleden EOKA bir terör örgütüdür." ifadelerini kullandı.

Diagne'nin takımı Chelsea'yi dağıttı
Spor

Diagne'nin takımı Chelsea'yi dağıttı

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında West Bromwich Albion, Chelsea'yi 5-2 mağlup etti. West Bromwich'in karşılaşmadaki dördüncü golünü Mbaye Diagne kaydetti.
Süveyş Kanalı'nda bekleyen tüm gemilerin geçişi tamamlandı
Dünya

Süveyş Kanalı'nda bekleyen tüm gemilerin geçişi tamamlandı

Mısır, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisinin kurtarılması ve deniz trafiğinin açılmasının ardından kanalın iki yakasında bekleyen tüm gemilerin geçişinin tamamlandığını duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.