Sağlık ve Medeniyet Derneği'nden sağlık çalışanlarına anlamlı Gazze çağrısı

Sağlık ve Medeniyet Derneği 'Bir gün Gazze'ye' kampanyası başlattı.
İşgalci İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'de sistematik soykırım yapıyor. 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.
İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personeli su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya.
Sağlık ve Medeniyet Derneği, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların ardından bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi için dernek tarafından acil yardım kampanyası başlatıldı.
Kampanya kapsamında; Türkiye'deki sağlık çalışanlarının ayda en az 1 gün Gazze için çalışarak aylık kazançlarının 30'da birini Gazze'nin acil ihtiyaçları, ilaç, sağlık harcamaları için bağışlaması hedefleniyor.