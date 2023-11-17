|
Dünya

Sağlık ve Medeniyet Derneği'nden sağlık çalışanlarına anlamlı Gazze çağrısı

Sağlık ve Medeniyet Derneği, İsrail'in yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'de yakıt, tıbbi malzeme ve gıda eksikliğinin giderilmesi için kampanya başlattı. 'Bir gün Gazze'ye' sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında; Türkiye'deki sağlık çalışanlarına aylık kazançlarının 30'da birini Gazze'nin acil ihtiyaçları, ilaç, sağlık harcamaları için bağışlama çağrısında bulunuldu.

18:26 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sağlık ve Medeniyet Derneği 'Bir gün Gazze'ye' kampanyası başlattı.

Sağlık ve Medeniyet Derneği 'Bir gün Gazze'ye' kampanyası başlattı.

İşgalci İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze'de sistematik soykırım yapıyor. 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.


İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla yerinden edilmiş kişi, hasta ve sağlık personeli su ve yiyecek eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya.


Sağlık ve Medeniyet Derneği, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırıların ardından bölgedeki ihtiyaçların giderilmesi için dernek tarafından acil yardım kampanyası başlatıldı.


Kampanya kapsamında; Türkiye'deki sağlık çalışanlarının ayda en az 1 gün Gazze için çalışarak aylık kazançlarının 30'da birini Gazze'nin acil ihtiyaçları, ilaç, sağlık harcamaları için bağışlaması hedefleniyor.


'Ayda bir gün Gazze için çalışıyoruz'

Sağlık ve Medeniyet Derneği'nden yapılan açıklamada,
"Filistin'de hastaneler bombalanıyor. Bebekler, çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Seyretmekten daha fazlasını yapabiliriz. Gördüğümüz kötülüğü sadece dilimizle değil elimizin emeğiyle de engelleyelim. Her gün kendimiz için çalışıyoruz. Sağlık çalışanları olarak; Ayda bir gün Gazze için çalışıyoruz. Aylık kazancınızın 30'a birini ayırarak Gazze'de akan kanın durmasına, yaraların sarılmasına destek olun"
denildi.


#Sağlık ve Medeniyet Derneği
#Gazze
#İsrail
#sağlık
#sağlık çalışanları
#Türkiye
21 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ezan saatleri | İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa il il diyanet namaz vakitleri