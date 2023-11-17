Sağlık ve Medeniyet Derneği'nden sağlık çalışanlarına anlamlı Gazze çağrısı

"Filistin'de hastaneler bombalanıyor. Bebekler, çocuklar, kadınlar öldürülüyor. Seyretmekten daha fazlasını yapabiliriz. Gördüğümüz kötülüğü sadece dilimizle değil elimizin emeğiyle de engelleyelim. Her gün kendimiz için çalışıyoruz. Sağlık çalışanları olarak; Ayda bir gün Gazze için çalışıyoruz. Aylık kazancınızın 30'a birini ayırarak Gazze'de akan kanın durmasına, yaraların sarılmasına destek olun"