Balinalar, yollarını kaybetmeleri veya gelgitler nedeniyle mahsur kalmaları gibi farklı nedenlerle kıyıya vurabiliyor. Uzmanlar, özellikle pilot balinaların yakın sosyal bağları olduğunu, sürünün bir üyesinin zor durumda kaldığında diğerlerinin de onu takip ettiğini ve bu durumun da balinaların toplu halde kıyıya vurmalarına yol açtığını belirtiyor.