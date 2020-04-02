Salgına karşı ilginç önlemler: Kadınlar ve erkekler ayrı saatlerde dışarı çıkıyor, koronavirüs kelimesi yasaklandı

Dünyada 180'den fazla ülke Koronavirüs ile mücadele ediyor. Bazı ülkelerde çok sıkı tedbirler alınırken bazı ülkelerde de virüse karşı ilginç yöntemler deneniyor.

Bine yakın koronavirüs vakasının görüldüğü Orta Amerika ülkesi Panama, cinsiyete dayalı birtakım önlemler almaya karar verdi.

Ülkede kadınlar ve erkekler evlerinden sadece iki saatliğine farklı saat dilimlerinde ve farklı günlerde dışarı çıkabiliyor.

Kolombiya'nın bazı kasabalarında insanlar kimlik numaralarının son hanesine göre dışarı çıkabiliyor. Kimlik numarası 0, 7 ve 4 ile bitenler pazartesi günleri, 1, 8 ve 5 ile bitenler salı günleri dışarı çıkabiliyor.

Sırbistan hükümeti köpekleri yürüyüşe çıkarma saatini 20:00 ve 21:00 arasına kısıtlamıştı. Ancak köpek sahiplerinin bu durumu protesto etmesi üzerine bu uygulama kaldırıldı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde sosyal mesafe önlemleri almayan liderlerden.Sosyal mesafe önlemlerini 'virüsün etrafta uçuştuğunu görmediği için' almayı düşünmediğini açıklayan Lukaşenko, bir buz hokeyi maçında seyircilerin olmasını ortamın soğuk olması dolayısıyla virüsün yaşayamayacağını söyleyerek savundu.

Türkmenistan'da ise koronavirüs kelimesinin kullanılması yasaklandı.

Malezya'da kadınlara evde 'çok konuşmamalarını' salık veren posterler asıldı.