Dünya Salgının çıkış noktası Çinde yeni tip koronavirüsten dolayı ölü sayısı 3 bin 213 oldu
ASYA

Salgının çıkış noktası Çin'de yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ölü sayısı 3 bin 213 oldu

Salgının çıkış noktası Çin'de yeni tip koronavirüsten dolayı ölü sayısı 3 bin 213 oldu

Çin ana karasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısının 3 bin 213 olduğu bildirildi. Son bir gün içinde 16 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 860'a yükseldi. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 67 bin 749 olarak belirtildi.

Haber Merkezi AA
Çin'de yeni tip koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.
Çin'de yeni tip koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte hepsi Hubey eyaletinde olmak üzere 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

  • Çin ana karasında yeni tip koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 213'e çıktığı ifade edilen açıklamada, son bir gün içinde 16 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 80 bin 860'a yükseldiği ve bunlardan 9 bin 898'inin tedavi altında olduğu kaydedildi.

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Açıklamada, bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı 67 bin 749 olarak belirtildi.

Çin ana karası dışında, yeni tip koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde de vaka sayısının 148'e yükseldiği ifade edildi.

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