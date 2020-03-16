Salgının çıkış noktası Çin'de yeni tip koronavirüs salgınından dolayı ölü sayısı 3 bin 213 oldu Salgının çıkış noktası Çin'de yeni tip koronavirüsten dolayı ölü sayısı 3 bin 213 oldu Çin ana karasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısının 3 bin 213 olduğu bildirildi. Son bir gün içinde 16 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 80 bin 860'a yükseldi. Bugüne kadar iyileşerek taburcu edilenlerin sayısı ise 67 bin 749 olarak belirtildi.

Haber Merkezi 16 Mart 2020, 08:40 Son Güncelleme: 16 Mart 2020, 09:15 AA