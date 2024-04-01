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Dünya

Şam'da Devrim Muhafızları Ordusu hedef alınmıştı: İsrail alarm durumuna geçti

Suriye'nin Şam kentindeki İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısında 2 generalin de aralarında olduğu 7 kişinin öldüğünü duyurulmuştu. İsrail'in, diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçtiği bildirildi.

23:32 - 1/04/2024 Pazartesi
AA
İsrail, Şam'da İranlı komutanın öldürülmesi üzerine diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçti.
İsrail, Şam'da İranlı komutanın öldürülmesi üzerine diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçti.
İsrail'den Kanal12'nin haberine göre, Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan komutan Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi'nin düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetmesiyle
Tel Aviv yönetimi, diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçti.
İsrail güvenlik makamlarının, İran'ın suikaste İsrail'in dünya genelindeki diplomatik misyonlarına saldırarak karşılık verebileceğini değerlendirdiği aktarıldı.

Suriye'de kendisine atfedilen diğer saldırılarda olduğu gibi Tel Aviv yönetimi Şam'da İran'ın konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı resmi olarak üstlenmedi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasına İsrail tarafından füze saldırısı düzenlediği belirtilerek, saldırıda Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile 5 yetkilinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimlerinin ise Hüseyin Emanullahi, Mehdi Celaleti, Muhsin Sadakat, Ali Aga Babayi ve Ali Salihi Ruzbehani olduğu açıklandı.

"'HIZLI, DOĞRUDAN VE GÜÇLÜ' KARŞILIK VERİLECEK"

İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen saldırıyı İsrail'in düzenlediğini belirterek buna "hızlı, doğrudan ve güçlü" şekilde karşılık vereceklerini söylemişti.

Ekberi, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliği yerleşkesindeki konsolosluk binasını F-35 savaş uçaklarından fırlatılan 6 füzeyle hedef aldığını dile getirmişti.



#İran
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