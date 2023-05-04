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Dünya

Sandığa Avrupa engeli: Türk vatandaşlarının oy kullanamaması için peş peşe provokasyon yaptılar

Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekili genel seçimleri için yurt dışına kayıtlı Türk vatandaşlarının gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemleri devam ediyor. Türkiye, 3 milyon 400 bini aşkın Türk vatandaşının seçimlerde oy kullanabilmesi için 177 noktada ve 46 gümrük kapısında sandık kurma kararı almıştı. Ancak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türk vatandaşlarının bulunduğu bazı ülkelerde oy kullanımını engellemeye yönelik adımlar atıldı. Alman hükümeti, hiçbir somut dayanak olmamasına rağmen oy kullanılacak 9 sandık bölgesini güvenlik gerekçesiyle listeden sildi. Ülkede, AK Parti'nin seçim çalışmaları engellenirken, HDP'nin ve CHP'nin seçim bürosu açmasına izin verildi. Nürmberg Belediyesi'nden izin alınarak belirli bölgelere asılan AK parti afişleri PKK yandaşlarının baskılarıyla kaldırılarak yerine HDP afişleri asıldı. Danimarka'da ise oy vermeye giden Türk vatandaşları provokatif bir pankartla karşılandı.

15:29 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Avrupa ülkeleri, terör yandaşlarının her türlü faaliyetine izin verirken AK Parti'nin seçim çalışmalarına engel oldu.

Avrupa ülkeleri, terör yandaşlarının her türlü faaliyetine izin verirken AK Parti'nin seçim çalışmalarına engel oldu.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yurt dışında ve gümrükte oy kullanan seçmen sayısının toplam 1 milyon 138 bin 743 olduğu açıklandı.

Oy verme işlemleri Yurt Dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Avrupa'da bazı noktalarda sandıklar kurulamadı

Türkiye, 3 milyon 400 bini aşkın Türk vatandaşının seçimlerde oy kullanabilmesi için 177 noktada ve 46 gümrük kapısında sandık kurma kararı almıştı. Ancak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Türk vatandaşlarının bulunduğu bazı ülkelerde oy kullanımını engellemeye yönelik adımlar atıldı.

Alman hükümeti, hiçbir somut dayanak olmamasına rağmen oy kullanılacak 9 sandık bölgesini güvenlik gerekçesiyle iptal etti. Bu kapsamda Dortmund, Fulda, Kassel, Siegen, Limburg, Kiel,Mannheim, Saarbrücken, Bielefeld ve Ulm şehirlerinde sandık kurulması engellendi.

AK Parti'nin seçim çalışmalarına engelleme

Ülkede AK Parti'nin seçim çalışmaları engellenirken, HDP'nin ve CHP'nin seçim bürosu açmasına izin verildi.

Nürmberg Belediyesi'nden izin alınarak belirli bölgelere asılan AK parti afişleri PKK yandaşlarının baskılarıyla kaldırılarak yerine HDP afişleri asıldı.

Türk vatandaşlarının oy kullanacağı noktada İslam’a hakaret içeren pankart asıldı

Danimarka'da oy vermeye giden Türk vatandaşları provokatif bir pankartla karşılandı. Başkent Kopenhag’da, Türk vatandaşlarının oy vermek için geldiği Başkonsolosluğun karşısına İslam’a hakaret içeren bir pankart asıldı.

Öte yandan Marsilya’da oy kullanmaya giden vatandaşlara saldıran gruplara güvenlik güçleri tarafından müdahale edilmedi.


Gurbetçiler sandık başına akın etti: Almanya'daki Türk vatandaşları oy verme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu
Gurbetçiler sandık başına akın etti: Almanya'daki Türk vatandaşları oy verme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri geçtiğimiz günlerde başladı. Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, oylarını kullanabilmek için sandıkların bulunduğu noktalara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren yollara düşen gurbetçiler, oylarını kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Seçimlerde ilk kez beş sandık konulduğunu söyleyen bir gurbetçi, "Çok büyük bir kalabalık var, büyük bir izdiham var. Bremen ve kuzey çevresinden çok sayıda vatandaşımız katıldı. Seçim başarılı bir şekilde devam ediyor." açıklamasında bulundu.


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