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Dünya Saray Bosnadan zulme uğrayan Filistinlilere yanındayız mesajı "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa"
AVRUPA

Saray Bosna'dan zulme uğrayan Filistinlilere yanındayız mesajı: "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa"

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'dan işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail polisinin saldırılarına maruz kalan Filistinlilere "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı destek mesajı gönderildi.

Haber Merkezi AA
Saray Bosnadan zulme uğrayan Filistinlilere yanındayız mesajı: Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa
Panoda "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" ifadesi yer aldı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Temsilciliği tarafından başkentteki reklam panolarına yansıtılan "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı mesajla Saraybosnalıların Filistinlilerin yanında olduğu ifade edildi.

UID Bosna Hersek Başkanı Emine Secerovic Kaşlı, "Günlerdir dualarımızda Filistinli kardeşlerimiz var. Hiçbir şey yapmamak insana dokunuyor. O yüzden Bosna Hersek'ten bu şekilde destek selamı göndermek istedik" dedi.

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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

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İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

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İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

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Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaralamıştı.

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İsrail polisi bu sabah da Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti.


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