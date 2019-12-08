Sarı Yelekliler de katıldı: Fransa'daki grev, önümüzdeki hafta da sürecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un radikal emeklilik reformu planından sonra başlayan ‘Genel Grev’ için yüzbinlerce kişi sokaklara döküldü.
Greve geçtiğimiz sene vergi reformlarına tepki göstermek için sokaklara çıkan ‘Sarı Yelekliler’ de katıldı. Kamu çalışanlarının da destek verdiği grev nedeniyle sağlık ve eğitimde ciddi aksamaların yaşandığı belirtildi. EMEKLİLİK YAŞI 62’DEN 64’E ÇIKACAK
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından hazırlanan emeklilik reformunda kamu sektöründe çalışanlarının yararlandığı avantajların kaldırılması, puan temelli emeklilik planının oluşturulması, emeklilik yaşının kademeli olarak 62’den 64’e çıkarılması gibi maddeler yer alıyor.
Fransız SNCF demiryolu ve Paris ulaşım ağı (RATP) işçilerinin grevi olarak kapalı bir metro istasyonunun kapısının önünde dev oyuncak ayılar görülüyor.
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Akaryakıt zamlarını ve kötü ekonomik koşulları protesto eden sarı yeleklilerin gösterileriyle başlayan süreçte alt ve orta gelirliler de yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirerek tepki göstermeye başlamıştı.
Macron ve hükümetin, tepkilere rağmen emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını açıklamasıyla grevler kaçınılmaz hale geldi.
Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsünün yayımladığı raporda, Macron'un 17 Mayıs 2017'de göreve geldiğinden bu yana uyguladığı ekonomik politikaların zenginlere daha fazla gelir sağladığını göstermesi de Fransızların cumhurbaşkanlarına olan öfke ve isyan duygusunun daha da büyümesine neden oldu.
Dolayısıyla Macron, 2 yıldır sarı yeleklilerin gösterilerinden sonra en büyük krizle karşı karşıya kalıyor.
Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62'den 64'e çıkarmayı öngörüyor ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Greve gideceklerin listesi ise epey uzun. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France'ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları yarından itibaren süresiz greve gidecek.
Grevler kapsamında yarın ülke genelindeki okulların yüzde 65'i kapalı olacak, Paris'te 16 metro hattının 11'i sefer yapmayacak, 5'inde ciddi aksamalar yaşanacak. Banliyö trenlerinde ve otobüslerde de sorunlar meydana gelecek.
Hızlı tren seferlerinin yüzde 90'ı iptal edilirken, diğer tren seferlerinin yüzde 97'si yapılmayacak. Ayrıca Air France'ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30'u iptal edildi.
Sadece Paris'te değil diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanacak.
Yarından sonra da toplu taşıma araçlarındaki grevler etkisini göstermeye devam edecek.
SNCF'den yapılan açıklamada, 5-8 Aralık'ta tren bileti satılmayacağı belirtilerek daha sonra yapılacak tren seyahatlerinin mümkün olan en ileri tarihe ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu.
Toplu taşıma araçlarında yaşanacak aksamalar, yollarda da yoğun trafiğin oluşmasına neden olacak.
Metro veya otobüsleri kullanamayacaklar, telefon yazılımı üzerinden özel ulaşım hizmeti veren Uber gibi şirketlere yönelecek ancak bu şirketlerin de oluşacak yoğun talep nedeniyle ücretlerini yükseltmesi bekleniyor.
Grevlerden esnafın da olumsuz etkilenmesi bekleniyor. Emeklilik reformunu protesto eden yüz binlerce kişi ülke genelinde gösteriler düzenleyecek. Paris'te yarın Gare de l'Est tren garında toplanacak eylemciler, Nation Meydanı'na kadar yürüyecek.
Ülkenin diğer şehirlerinde de sokağa çıkacak protestocular, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini bekliyor.
Gösterileri ve grevleri, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi sendikası, polis sendikasının yanı sıra sarı yelekliler de destekliyor.
Başkentte eylemin yapılacağı güzergahtaki esnaf kepenklerini indirecek. Öte yandan Macron'un grev ve gösterilerin yol açacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerini bir süreliğine iptal ettiği belirtildi.
Geleneksel olarak tepkilerini grev ve eylem yoluyla dile getiren Fransızlar, daha önce de birçok grev yaptı. 1995'te yapılan grev 3 hafta sürmüştü ve hayat felç olmuştu. Yarın başlayacak grevin 1995'tekinden daha büyük olacağı kaydediliyor.
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TURİSTLER DE MAĞDUR OLDU
Cumartesi günü düzenlenen gösteriler nedeniyle Paris metrosunun tamamen kapatıldığı, demiryollarının yüzde 15 kapasiteyle hizmet verdiği ve Air France’ın iç hat uçuşlarının yüzde 30’unun iptal edildiği bildirildi.
Ayrıca dünyaca ünlü Louvre Müzesi grev sebebiyle bugün açılmadı. Paris Operası da grev nedeniyle Cumartesi akşamki performansın iptal edildiğini açıkladı.
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Sarı yelekliler geçtikleri yeri ateşe veriyorlar
Fransa'da sarı yelekliler gösterilerin 23. haftasında yeniden sokaklara çıktı. Paris'te Macron yönetimine karşı gösteriler düzenleyen eylemcilerin, polisle arasında gerginlik yaşandı, 227 kişi gözaltına alındı. Araçlar ve barikatlar ateşe verildi. Ülke çapında düzenlenen gösterilere 27 bin 900 kişi katıldı.
1995 GREVİ HATIRLATILMASI
Fransız medyası, grevleri 1995 yılında Ekim ayından Aralık’a kadar süren ‘Juppe Planı’ olarak adlandırılan emeklilik reformları grevlerine benzetti. 2 ay süren grevler sonunda Başbakan Alain Juppe geri adım atmış ve emeklilik reformunu geri çekmişti.
Emeklilik reform planlarına karşı ülke çapında grev devam ediyor.
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