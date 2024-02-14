Sarkozy 2012'deki cumhurbaşkanı seçiminde yasa dışı finansman sağlamak suçundan hapis cezasına çarptırıldı

Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Temyiz Mahkemesi, "Bygmalion" olarak bilinen "telekulak" davasında kararını açıkladı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın, seçim kampanyası için yasal sınır olan 22,5 milyon avroluk harcamanın 20,3 milyon avro üzerine çıkarak 42,8 milyon avro harcadığı belirtiliyor.