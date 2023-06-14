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Dünya

Sarkozy'e rüşvet davası: Paris'teki evinde arama yapıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve suç örgütü kurduğu" suçlamasıyla yargılandığı dava kapsamında evi arandı.

07:27 . 14/06/2023 Çarşamba
AA
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre, Libya Finansmanı Davası kapsamında iş insanı Ziad Takieddine'e kendisi hakkındaki suçlamaları geri çekmesi için baskı yaptığı şüphesiyle ifade verdi.


Sarkozy'nin ayrıca soruşturma kapsamında Paris'teki evi arandı.


- Olay

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.


Fransız-Lübnan kökenli Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.


İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmıştı. Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmış, ardından hakkında "Seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama, yolsuzluk yapma ve Libya kamu fonlarını gizleme" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.


İş insanı Takieddine ise önce Sarkozy'nin Libya'dan finansman aldığını savunmuş ardından henüz tam olarak bilinmeyen bir nedenle 2020'de ifadelerini değiştirmiş aksini iddia etmişti.

Sarkozy'nin Takieddine'in kendisi hakkında suçlamaları çekmesi için en az 8 kişi aracılığıyla baskı yaptığından şüpheleniliyor.


Eski Fransa Cumhurbaşkanının bunun için 608 bin avro harcama yaptığı ileri sürülüyor.​​​​​​​




#fransa
#Nicolas Sarkozy
#Muammer Kaddafi
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