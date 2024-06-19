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Şas Partisi: İsrail hükümetinin dağılması an meselesi

İsrail hükümetinde koalisyon ortağı Ultra Ortodoks Yahudi Şas Partisi, Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin dağılmasının an meselesi olduğunu belirtti.

15:23 - 19/06/2024 Çarşamba
AA
Şas'ın lideri Haham Aryeh Deri
Şas'ın lideri Haham Aryeh Deri

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Şas yetkilileri İsrail meclisinde, “Haham Yasası” taslağını geri çekmesinin ardından Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ne şiddetli eleştiriler yöneltmeye başladı.


Habere göre, Şas Partisi, İsrail hükümetinin dağılmasının an meselesi olduğu uyarısında bulundu ve söz konusu yasa taslağının geri çekilmesine yanıt olarak atılacak adımları ele alacağını bildirdi.


Başbakan Netanyahu ile Şas'ın lideri Haham Aryeh Deri arasında dün akşam “zor” bir telefon görüşmesi gerçekleştiğine yer verilen haberde, Deri'in Netanyahu'yu koalisyonun kontrolünü kaybetmekle ve hükümetini Haredi halkı (Ultra Ortodoks Yahudiler) için zararlı olmaya başlamakla suçladığı aktarıldı.


Netanyahu, Haham Yasası taslağını mecliste ilk okumada oylamadan önce, lehine çoğunluk sağlanamaması nedeniyle gündemden geri çekmişti.


Söz konusu yasa tasarısı, kentlerdeki hahamları atama yetkisinin yerel makamlardan Şas Partisi'nden Michael Malchieli bakanlığındaki Din Hizmetleri Bakanlığı'na devredilmesini öngörüyor.


Ancak Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir başkanlığındaki aşırı sağcı Yahudi Gücü ile Likud partileri söz konusu yasa tasarısına karşı çıkıyor.



#İsrail
#Şas Partisi
#Ultra-Ortodoks Yahudiler
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