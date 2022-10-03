Savaş gibi: Son kırk yılın en büyük futbol faciası

Endonezya'da dünya futbol tarihinin en büyük trajedilerinden biri yaşandı. Malang şehrinde bulunan Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında kavga çıktı. Yaklaşık 3 bin taraftarın sahaya girmesinin ardından polisin biber gazlı müdahalesi gerçekleşti. Yüzlerce taraftar, polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu. Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Doğu Java Vali Yardımcısı Emil Dardak, izdihamda ölenlerin sayısının 125'e yükseldiğini, 11'i ağır 180 yaralının bölgedeki 8 hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasının taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi. 180 yaralı arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

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LİG ASKIYA ALINDI

Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütmesi için talimat verdi. Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek, "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı" dedi. Widodo, Endonezya Futbol Federasyonu'na (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını verdi. Öte yandan yetkililer 38 bin kapasiteli stada 42 bin taraftar alındığını açıkladı. Taraftarlar arasında başlayan ve ardından polisi de hedef alan taşkınlık saha dışında devam etti, güvenlik güçlerine ait birçok araç zarar gördü.

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TARİHTE DE BENZERLERİ YAŞANDI

1989'da Sheffield Wednesday ve Liverpool arasındaki maçtan önce yaşananlar dünya futbol tarihine bir kara leke olarak geçmişti. Hillsborough Stadyumu'nda gerçekleşen olayda Liverpool taraftarı 97 kişi ezilerek ölmüştü. 1964'te Peru ile Arjantin'in Lima'da karşılaştığı maçtaki olaylarda da 320 kişi hayatını kaybetmişti.

1982'de UEFA Kupası maçında Spartak Moskova evinde Hollanda ekibi Haarlem karşı karşıya gelmiş, maçın son dakikasında gelen gol ile stattan çıkmak üzere olan taraftarların geri dönmesi esnasında meydana gelen izdihamda 340 kişi ölmüştü. Son olarak 2012'de Mısır'ın El-Mısri ve El-Ehli takımları arasında oynanan futbol maçı sonrası yaşanan olaylar 'Bur Said Stadı Faciası' olarak tarihe geçmiş ve söz konusu trajedide 74 kişi yaşamını yitirmişti.

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